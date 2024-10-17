Фонд HTAPQ проводит кампанию по сбору средств на праздничные мероприятия

Фонд легочной артериальной гипертензии Квебека ( HTAPQ ) объявляет , что в настоящее время проводит кампанию по сбору средств на праздничные мероприятия .

Также в этом году Фонд HTAPQ рассчитывает на поддержку населения и своих сторонников, чтобы продолжить свою миссию, заключающуюся в оказании поддержки людям с этим заболеванием и их окружению.

Сыры аббатства Сен–Бенуа–дю–Лак продаются по цене 40 долларов (коробка с 6 зубцами) и 45 долларов (коробка с 7 зубцами, включая добавление синего кусочка).

Люди также могут приобрести набор для гурманов “дорогая Оливия” по цене 37 долларов, а также ассортимент утиных рулетов от утки дю Лак–Бром по цене 30 долларов.

Кампания по сбору средств продлится до 8 ноября. Доставка продуктов будет осуществляться 3 и 4 декабря.

Продукция также будет распространена в других регионах провинции в следующие дни : Римуски, Труа–Ривьер, Квебек, Тетфорд–Майнс, Шербрук, Сен–Гиацинт, Монреаль, а также на Северном и Южном берегу.

« В прошлом году кампания собрала более 54 000 долларов. Мы надеемся на то же самое, если не на большее! » – упоминает Долорес Кэрриер, член и волонтер фонда HTAPQ.

Пьер Лашанс является руководителем отдела продаж в этом году. Его команде понадобится около сорока добровольцев для упаковки сыра.

Именно на него также возложена ответственность за координацию распространения продукции по всему Квебеку.

Отметим также, что продажа книг, состоявшаяся в сентябре прошлого года, имела большой успех, собрав более 16 000 долларов.

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