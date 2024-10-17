Двуязычные общины Квебека проиграли приостановление применения норм языкового законодательства

Двуязычные муниципалитеты Квебека проиграли приостановление нескольких этапов правительственной реформы французского языка , пока их дело рассматривается в судах .

В прошлом месяце общины обратились в Верховный суд Квебека с просьбой приостановить применение отдельных положений законопроекта 96, так называемой языковой реформы, утверждая, что это нанесет им серьезный и непоправимый вред.

Юрист утверждал, что закон может заблокировать федеральные субсидии городам, которые его не соблюдают, и предоставит службе языкового контроля широкие полномочия по обыску и выемке документов, которые превосходят полномочия полиции.

Правительство Квебека утверждало, что нет никаких доказательств того, что закон причинил какой-либо вред, добавив, что одного беспокойства недостаточно для приостановления действия.

В решении, датированном вторником, судья Сильвана Конте отклонила просьбу о приостановлении, отметив, что оно должно предоставляться только в исключительных случаях и что муниципалитеты не доказали серьезного или непоправимого ущерба.

Общины, имеющие двуязычный статус, имеют право обслуживать своих граждан как на английском, так и на французском языках; муниципалитетам, не имеющим такого статуса, запрещено общаться с жителями на английском языке.

Двуязычные муниципалитеты обратились в суд с просьбой приостановить некоторые части языковой реформы.

Во время судебного заседания в конце сентября юрист Джулиус Грей, представлявший двуязычные муниципалитеты, сказал, что закон предоставляет органу по надзору за языками — Квебекскому бюро французского языка — право изымать материалы, которые могут включать личную информацию сотрудников, бюджетные документы и даже юридические консультации, которые должны быть защищены адвокатской тайной.

По его словам, это также потребовало бы от муниципалитетов дисциплинировать сотрудников, которые не подчиняются требованиям закона.

Чарльз Гравел, представлявший провинцию, сказал Конте во время слушаний, что нет никаких доказательств того, что имели место какие-либо изъятия или что субсидии были сокращены, добавив, что беспокойства городов не должно быть достаточно, чтобы приостановить действие закона без доказательств того, что он причинил какой-либо вред. “Нельзя смешивать опасения и факты“, – сказал он.

Гравел сказал, что многие опасения городских властей, в том числе их утверждение о том, что они не смогут нанимать сотрудников, владеющих только английским языком, были преувеличены и не подкреплены текстом закона.

Квебек принял этот закон в 2022 году и активно применял оговорку “Несмотря ни на что”, чтобы оградиться его от некоторых судебных разбирательств.

Законопроект № 96 укрепляет хартию провинции на французском языке, впервые принятую в 1977 году квебекским правительством Рене Левека.

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