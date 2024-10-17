Ипотека: снижение ключевой ставки на 0,5% на следующей неделе?

Владельцы ипотечных кредитов имеют право ожидать снижения на 0,5% во время очередного обновления ключевой ставки Банком Канады, полагает финансовый обозреватель.
По крайней мере, такова гипотеза, выдвинутая Фабьеном Мейджором в LCN после объявления во вторник утром об индексе потребительских цен (ИПЦ), который в сентябре в стране увеличился на 1,6% по сравнению с прошлым годом.
Таким образом, инфляция опускается ниже целевого показателя, установленного Банком Канады на уровне 2%, что дает возможность поразмышлять за несколько дней до следующего обновления процентов под кредиты, запланированного на 23 октября.
«Некоторые утверждают, и я тоже считаю, что 23 октября оно может снизить ставки на 0,5% вместо 0,25%, как в прошлый раз», — говорит г-н Мейджор.
Такое решение, конечно, стало бы глотком свежего воздуха для большого числа владельцев, оказавшихся в затруднительном положении из-за ежемесячных платежей, которые резко возросли в последние годы.
Эксперт объясняет, что, хотя инфляция была сутью проблемы в последние годы, уровень безработицы теперь должен иметь все большее значение на чаше весов.
Безработица, составившая в сентябре 6,5% по всей Канаде, становится тревожной проблемой в глазах финансовых обозревателей. Он также считает, что власти хотят любой ценой избежать пересечения «психологической планки» в 7%.
«Мы не хотим безработицы, мы не хотим закрытия заводов, серийных банкротств как для бизнеса, маленьких семейных предприятий, так и для семей», — подчеркивает эксперт.
Однако именно это грозит многим домохозяйствам, которым придется продлевать кредит в течение следующих двух лет, напоминает он.
«Понижение» ключевой ставки в размере 0,5% было бы хорошим сигналом для них, заключает Фабьен Мейджор.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!