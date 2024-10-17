Ипотека: снижение ключевой ставки на 0,5% на следующей неделе?

Владельцы ипотечных кредитов имеют право ожидать снижения на 0,5% во время очередного обновления ключевой ставки Банком Канады, полагает финансовый обозреватель.

По крайней мере, такова гипотеза, выдвинутая Фабьеном Мейджором в LCN после объявления во вторник утром об индексе потребительских цен (ИПЦ), который в сентябре в стране увеличился на 1,6% по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, инфляция опускается ниже целевого показателя, установленного Банком Канады на уровне 2%, что дает возможность поразмышлять за несколько дней до следующего обновления процентов под кредиты, запланированного на 23 октября.

«Некоторые утверждают, и я тоже считаю, что 23 октября оно может снизить ставки на 0,5% вместо 0,25%, как в прошлый раз», — говорит г-н Мейджор.

Такое решение, конечно, стало бы глотком свежего воздуха для большого числа владельцев, оказавшихся в затруднительном положении из-за ежемесячных платежей, которые резко возросли в последние годы.

Эксперт объясняет, что, хотя инфляция была сутью проблемы в последние годы, уровень безработицы теперь должен иметь все большее значение на чаше весов.