Трамп назвал победой решение по признанию за ним частичного иммунитета

Он выразил гордость своим американским происхождением и призвал это решение значимым для конституции и демократии.
Верховный суд рассмотрел дело о возможности предоставления Трампу иммунитета на обвинения спецпрокурора Джека Смита в манипулировании предвыборной кампанией 2020 года.
Суд установил, что бывшие президенты США пользуются значительным иммунитетом от судебного преследования за свои действия во время пребывания у власти.
Однако вопрос о иммунитете экс-президента в случае штурма Капитолия будет рассмотрен сначала подчиненными судами.
Иммунитет Трампа не распространяется на его действия как на частного лица.
По данным CNN, вопрос о его причастности к событиям на Капитолии будет передан на новое рассмотрение в низший суд, где будет определено, какие именно действия бывшего президента подпадают под иммунитет, а какие нет.
По мнению телеканала, до президентских выборов 5 ноября суд уже не успеет вынести окончательное решение.
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