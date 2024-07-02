Трамп назвал победой решение по признанию за ним частичного иммунитета

Определение Верховного суда о значительном иммунитете бывшего президента США, которое он назвал великой победой, было оценено Дональдом Трампом в его посте в социальной сети Truth social 1 июля.

Он выразил гордость своим американским происхождением и призвал это решение значимым для конституции и демократии.

Верховный суд рассмотрел дело о возможности предоставления Трампу иммунитета на обвинения спецпрокурора Джека Смита в манипулировании предвыборной кампанией 2020 года.

Суд установил, что бывшие президенты США пользуются значительным иммунитетом от судебного преследования за свои действия во время пребывания у власти.

Однако вопрос о иммунитете экс-президента в случае штурма Капитолия будет рассмотрен сначала подчиненными судами.

Иммунитет Трампа не распространяется на его действия как на частного лица.

По данным CNN, вопрос о его причастности к событиям на Капитолии будет передан на новое рассмотрение в низший суд, где будет определено, какие именно действия бывшего президента подпадают под иммунитет, а какие нет.

По мнению телеканала, до президентских выборов 5 ноября суд уже не успеет вынести окончательное решение.

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