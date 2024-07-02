В правительстве Канады прокомментировали кризис передозировок наркотиками

В связи с увеличением числа случаев передозировок наркотиками, министр психического здоровья и зависимостей Канады Яра Сакс выступила с заявлением.

Она отметила, что ситуация с передозировками наркотиками является одним из наиболее серьезных кризисов общественного здравоохранения в истории страны.

Согласно статистике, с начала 2016 года было зафиксировано 44 592 случая смертей от наркотиков опиоидного ряда.

В 2023 году число смертей достигло 8049 человек, то есть в среднем 22 человека умирают каждый день от передозировки.

Тенденция к увеличению этих смертей также отмечается.

Министр подчеркнула, что правительство предпринимает шаги для преодоления кризиса.

В частности, создаются бесплатные ресурсы для помощи наркозависимым в борьбе с проблемой.

По словам Яры Сакс, власти стремятся использовать научные подходы в работе над зависимостями.

Несколько провинций Канады уже легализовали употребление наркотиков и оборудовали специальные помещения, где наркозависимые могут безопасно употреблять психоактивные вещества.

Хранение небольших количеств наркотиков для личного пользования разрешено, однако торговля ими по-прежнему является противозаконной.

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