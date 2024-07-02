Президент Белоруссии Лукашенко поздравил канадцев с праздником по случаю независимости

Об этом было сообщено пресс-службой президента.
Лукашенко выразил уверенность в том, что накопленный за долгие годы ценный опыт взаимодействия поможет преодолеть текущие трудности и вернуть к полноценному диалогу между государствами, как указано в официальном заявлении.
По мнению президента, в 1867 году три области объединились в конфедерацию и стали независимым государством под одним флагом, что стало началом истории независимого Канады.
Белоруссия имеет долгую историю отношений с Канадой.
Даже значительные расстояния не препятствовали обеим странам находить общие точки соприкосновения, укреплять дружественные связи, развивать торговлю и оказывать поддержку друг другу.
Совместные проекты в различных областях и хоккей способствовали лучшему взаимопониманию между государствами, подчеркнул Лукашенко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.