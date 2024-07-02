Президент Белоруссии Лукашенко поздравил канадцев с праздником по случаю независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении канадцев с праздником по случаю независимости выразил надежду на восстановление плодотворного общения между странами.

Об этом было сообщено пресс-службой президента.

Лукашенко выразил уверенность в том, что накопленный за долгие годы ценный опыт взаимодействия поможет преодолеть текущие трудности и вернуть к полноценному диалогу между государствами, как указано в официальном заявлении.

По мнению президента, в 1867 году три области объединились в конфедерацию и стали независимым государством под одним флагом, что стало началом истории независимого Канады.

Белоруссия имеет долгую историю отношений с Канадой.

Даже значительные расстояния не препятствовали обеим странам находить общие точки соприкосновения, укреплять дружественные связи, развивать торговлю и оказывать поддержку друг другу.

Совместные проекты в различных областях и хоккей способствовали лучшему взаимопониманию между государствами, подчеркнул Лукашенко.

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