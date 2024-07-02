Канада начинает работу над роботизированной рукой для будущего лунного форпоста

С появлением новой роботизированной руки – canadarm3, предназначенной для будущей космической станции gateway NASA, исследования космоса совершат еще один подвижный шаг вперед.

Разработанный канадским космическим агентством (CSA) за 730 миллионов долларов, этот проект также отмечает начало участия Канады в пилотируемых лунных миссиях в рамках программы NASA “Артемида”.

Canadarm3, использующий передовые технологии, включая искусственный интеллект, будет обеспечивать автономные операции по обслуживанию на будущей станции gateway.

Эта новая роботизированная система будет состоять из двух манипуляторов: основного и меньшего вспомогательного.

Основной руке длиной около 8,5 метра предназначены работы с тяжелыми грузами и выполнение задач с большой досягаемостью.

Ее функционал включает перемещение модулей, сборку конструкций и обслуживание оборудования на станции.

Меньший манипулятор, основанный на технологии Dextre, будет обеспечивать точность и гибкость для деликатных операций.

Canadarm3 будет интегрирован в станцию gateway, которая будет играть ключевую роль в программе “Артемида”, обеспечивая исследовательскую платформу для пилотируемых лунных миссий.

Gateway будет находиться на цислунарной орбите, обеспечивая доступ к лунной поверхности и высокоскоростную связь с Землей для будущих путешествий на Марс и другие планеты.

Создав постоянную инфраструктуру на Луне, станция gateway строит основу для будущих космических миссий, помогая углублять наше знание о космосе и реализовывать мечту о межпланетных путешествиях.

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