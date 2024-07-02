Канада начинает работу над роботизированной рукой для будущего лунного форпоста

Разработанный канадским космическим агентством (CSA) за 730 миллионов долларов, этот проект также отмечает начало участия Канады в пилотируемых лунных миссиях в рамках программы NASA “Артемида”.
Canadarm3, использующий передовые технологии, включая искусственный интеллект, будет обеспечивать автономные операции по обслуживанию на будущей станции gateway.
Эта новая роботизированная система будет состоять из двух манипуляторов: основного и меньшего вспомогательного.
Основной руке длиной около 8,5 метра предназначены работы с тяжелыми грузами и выполнение задач с большой досягаемостью.
Ее функционал включает перемещение модулей, сборку конструкций и обслуживание оборудования на станции.
Меньший манипулятор, основанный на технологии Dextre, будет обеспечивать точность и гибкость для деликатных операций.
Canadarm3 будет интегрирован в станцию gateway, которая будет играть ключевую роль в программе “Артемида”, обеспечивая исследовательскую платформу для пилотируемых лунных миссий.
Gateway будет находиться на цислунарной орбите, обеспечивая доступ к лунной поверхности и высокоскоростную связь с Землей для будущих путешествий на Марс и другие планеты.
Создав постоянную инфраструктуру на Луне, станция gateway строит основу для будущих космических миссий, помогая углублять наше знание о космосе и реализовывать мечту о межпланетных путешествиях.
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