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Новости В Канаде медведь набросился на пенсионера у него во дворе
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Медведь. Просто медведь. Фотография с сайта министерства фауны и флоры Квебека.

В Канаде медведь набросился на пенсионера у него во дворе

Степан Артемьевский Июл 2, 2024 Новости, Новости Канады, Происшествия Комментарии к записи В Канаде медведь набросился на пенсионера у него во дворе отключены 25 Просмотров

В Канаде черный медведь-барибал набросился на пенсионера, в результате чего пожилой человек оказался в больнице.  

В Канаде черный медведь-барибал набросился на пенсионера, в результате чего пожилой человек оказался в больнице.

Странное, страшное и удивительное в чем-то происшествие произошло в Западном Ванкувере, провинция Британская Колумбия.

Пенсионер рассказал полиции, что услышал звуки, доносившиеся со стороны его гаража во дворе, и пошел проверить, в чем дело.

Оказалось, что на территорию забрался барибал.

Животное сразу же бросилось на мужчину, а потом убежало.

Канадец был доставлен в больницу с легкими травмами, которые не представляют угрозы жизни.

Барибал продолжил гулять по Ванкуверу, ибо информации о его поимке не поступало.

В данный момент специалисты расследуют нападение и пытаются выяснить, почему зверь забрался во двор пенсионера.

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