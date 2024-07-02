В Канаде медведь набросился на пенсионера у него во дворе

В Канаде черный медведь-барибал набросился на пенсионера, в результате чего пожилой человек оказался в больнице.
Странное, страшное и удивительное в чем-то происшествие произошло в Западном Ванкувере, провинция Британская Колумбия.
Пенсионер рассказал полиции, что услышал звуки, доносившиеся со стороны его гаража во дворе, и пошел проверить, в чем дело.
Оказалось, что на территорию забрался барибал.
Животное сразу же бросилось на мужчину, а потом убежало.
Канадец был доставлен в больницу с легкими травмами, которые не представляют угрозы жизни.
Барибал продолжил гулять по Ванкуверу, ибо информации о его поимке не поступало.
В данный момент специалисты расследуют нападение и пытаются выяснить, почему зверь забрался во двор пенсионера.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.