Почему так мало домов на продажу?

На этой неделе была опубликована очень интересная статья в National Post, в которой объясняется почему на рынке недвижимости так мало домов на продажу.

Традиционно пожилые люди в Канаде и США продавали свои дома и покупали или снимали квартиры в домах, предназначенные исключительно для людей за 60, или переезжали в дома для престарелых, где могли получить соответствующий уход. Более 20% населения Канады будет в возрасте 65 лет в течение следующих пяти лет. Многие пенсионеры все еще работают, и они здоровее, чем предыдущие поколения, поэтому они еще не готовы переехать в дома для 60 и плюс или в дома престарелых.

На моей улице только 2 дома заняты молодыми семьями, в остальных домах живут пенсионеры, которым за 75. Понятно, что им нелегко поддерживать дом и сад в хорошем состоянии. Но они не планируют их продавать.

И всем понятно почему: в Канаде доля умерших от COVID-19 в домах престарелых намного выше, чем в других сопоставимых странах — 81% в Канаде по сравнению с 28% в Австралии, 31% в США и 66% в Испании. Поэтому пенсионеры предпочитают адоптировать дом (добавить самоподнимающееся кресло на лестницу, установить ванну с низким открывающимся бортом, кнопки скорой помощи на каждом этаже и пр.) и продолжать в нем стареть. Благодаря выплаченной ипотеке, они могут взять кредит на дом, и на эти деньги нанять частную помощь, чтобы как можно дольше оставаться в домах, которыми они владеют. Эта тенденция создает проблему для новых покупателей и молодых семей, которые сегодня ничего не могут выбрать из предложенных домов на продажу: либо дом недорогой, но требует капитального ремонта, либо в хорошем состоянии, но цена неподъёмная. В ситуации когда каждый год количество выставляемых домов на продажу уменьшается, не стоит ожидать понижения цен даже при выросших ипотечных процентах.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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