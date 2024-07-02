Ученые Канады разработали и успешно применили генную терапию для лечения спинальной параплегии

Четырехлетний мальчик, страдавший от этого заболевания, значительно улучшил свое состояние после проведения генной терапии: он смог встать на пятки без посторонней помощи.
Разработка терапевтического курса заняла около трех лет с момента постановки ребенку неутешительного диагноза.
После года наблюдений ученые не обнаружили серьезных побочных эффектов или аутоиммунной реакции.
Терапия стабилизировала состояние нервной системы ребенка и положительно повлияла на его когнитивное развитие.
Успешное завершение первой фазы испытания генной терапии открывает перспективы для лечения редких генетических заболеваний.
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