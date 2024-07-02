Ученые Канады разработали и успешно применили генную терапию для лечения спинальной параплегии

Генная терапия, разработанная учеными из США и Канады, была успешно применена для лечения спастической спинальной параплегии – редкого генетического заболевания.

Четырехлетний мальчик, страдавший от этого заболевания, значительно улучшил свое состояние после проведения генной терапии: он смог встать на пятки без посторонней помощи.

Разработка терапевтического курса заняла около трех лет с момента постановки ребенку неутешительного диагноза.

После года наблюдений ученые не обнаружили серьезных побочных эффектов или аутоиммунной реакции.

Терапия стабилизировала состояние нервной системы ребенка и положительно повлияла на его когнитивное развитие.

Успешное завершение первой фазы испытания генной терапии открывает перспективы для лечения редких генетических заболеваний.

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