На южном берегу Монреаля из реки Святого Лаврентия извлекли два тела: полиция ведёт расследование

В воскресенье днём, 4 мая, в районе национального парка Îles-de-Boucherville на южном берегу Монреаля произошёл тревожный инцидент. Из реки Святого Лаврентия были извлечены два тела. Обнаружение произошло вблизи острова Гросбуа, популярного среди жителей и туристов места для прогулок и отдыха на природе.

Около 14:00 в полицию Лонгёя (SPAL) поступил звонок с сообщением о находке в районе Île Grosbois. После этого к расследованию подключилась провинциальная полиция Квебека (SQ). На место происшествия прибыли оперативные службы, чтобы извлечь тела из воды и начать выяснение обстоятельств.

По словам представителя SQ, на первый взгляд между двумя смертями нет прямой связи. Тем не менее, следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

«На данный момент мы не видим явной связи между этими случаями, но расследование продолжается», — сообщили в полиции.

Личности погибших пока не установлены. Этим занимается коронер, которому предстоит определить не только имена, но и возможные причины смерти.

Île Grosbois и национальный парк Îles-de-Boucherville — излюбленное место для прогулок, кемпинга и активного отдыха, расположенное всего в нескольких километрах от Монреаля. Новость о трагедии вызвала обеспокоенность среди местных жителей и посетителей парка.

Полиция призывает всех, кто мог быть свидетелем происшествия или располагает какой-либо информацией, связаться с правоохранительными органами.

Расследование продолжается. Полиция и коронер работают над установлением всех деталей этого загадочного инцидента на воде.

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