20-летняя стримерша попала в аварию во время прямого эфира

20-летняя стримерша Moxie из Канады попала в аварию во время прямого эфира. Сообщается, что в машину, в которой находилась стримерша, сзади въехал другой автомобиль. В результате Moxie ударилась головой. «Боже мой! У меня чертовски болит голова!» — закричала она.

После того как медики прибыли на место происшествия, стримерша была доставлена в больницу для дальнейшего обследования. Ее состояние было оценено как удовлетворительное, но врачи рекомендовали ей провести некоторое время под наблюдением из-за удара головой. Moxie пожаловалась на головные боли и тошноту, что является типичными симптомами травмы головы после аварии.

После случившегося многие фанаты и подписчики стримерши выразили свою поддержку и пожелали ей скорейшего выздоровления. Многие из них выразили надежду на то, что moxie скоро вернется к трансляциям и продолжит радовать их своим контентом. Стримерша также обратилась к своим подписчикам через социальные сети, благодаря им за их поддержку и понимание.

Инцидент с аварией moxie стал напоминанием о том, как важно соблюдать правила дорожного движения и быть осторожным за рулем. Надеемся, что стримерша полностью восстановится после этого несчастного случая и не столкнется с подобными ситуациями в будущем. Все ее поклонники ждут с нетерпением возвращения moxie к стримингу и желают ей только самого лучшего.

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