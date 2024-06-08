Кризис производства фосфорных удобрений в США может ударить по Канаде

Согласно словам Стивена Кейса, главного исполнительного директора и президента корпорации по развитию фосфатного проекта Мартисон Fox River Resources, реализация проекта импортозамещения фосфорных удобрений имеет стратегическое значение для Канады в сложившейся геополитической обстановке.

Учитывая увеличение потребления фосфорных удобрений за последние десять лет и ограниченность импортных поставок из США, руководство корпорации считает, что необходимо принимать срочные меры для обеспечения независимости страны от импорта и обеспечения стабильного снабжения фермеров необходимыми удобрениями.

Кейс также отметил, что включение фосфатов в канадский список критических минералов 2024 года поможет не только запустить Мартисонский фосфатный проект, но и получить доступ к государственной поддержке, включая финансирование инфраструктуры и налоговые льготы для проекта.

Это позволит не только обеспечить страну собственным источником фосфорных удобрений, но также улучшить экономическую ситуацию и снизить зависимость от импорта важных ресурсов.

Наконец, Кейс подчеркнул, что Мартисонский фосфатный проект имеет значительные преимущества, такие как использование магматических пород с более низким содержанием кадмия, что поможет решить проблему качества сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, проект может способствовать развитию рынка литий-железо-фосфатных батарей для электромобилей, что дополнительно повысит значимость проекта в контексте экологически устойчивого развития и диверсификации экономики страны.

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