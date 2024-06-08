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Новости Илон Маск: Если не бороться за демографию, многие страны просто вымрут
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Илон Маск

Илон Маск: Если не бороться за демографию, многие страны просто вымрут

Виктория Христова Июн 8, 2024 Новости, Новости Америки, Общество Комментарии к записи Илон Маск: Если не бороться за демографию, многие страны просто вымрут отключены 52 Просмотров

Если не принять решительные меры к исправлению демографической ситуации, многие страны вскоре вымрут, заявил американский миллиардер Илон Маск 5 июня в своем аккаунте в соцсети Х.

 

«Я рад, что правительство Японии понимает значимость этого вопроса. Если решительные меры не будут приняты, Япония (и многие другие страны) исчезнут», — написал Маск.

Так он прокомментировал планы правительства Японии по запуску собственного приложения для знакомств. Это одна из мер в рамках общей стратегии по повышению рождаемости в стране.

Напомним, в 2023 году рождаемость в Японии упала еще на 5,1%. За год в стране родилось рекордно низкое число младенцев — 758,6 тыс. По прогнозам, ниже уровня в 760 тыс. родившихся Япония должна была провалиться только в 2035 году.

По данным правительства страны, почти 30% населения — старше 65 лет и только 11,4% жителей Японии — младше 15 ле

Демографическая проблема, с которой сталкивается Япония, является серьезной угрозой для будущего страны. Стареющее население и постоянно падающая рождаемость могут привести к снижению экономического роста и обострению социальных проблем. Без принятия решительных мер по стимулированию рождаемости и удержанию населения, Япония рискует столкнуться с серьезными последствиями для своего социального и экономического развития.

Проведенные правительством Японии мероприятия, включая запуск приложения для знакомств, позволяют надеяться на положительные изменения в демографической ситуации. Однако, для достижения заметного результата, необходимо внедрить более широкие и комплексные программы, направленные на повышение рождаемости и улучшение условий жизни для молодых семей.

Япония может взять пример с других стран, которые успешно справлялись с демографическим кризисом, и адаптировать их опыт к своим условиям. Важно не только стимулировать рождаемость, но и создать условия для развития карьеры и повышения уровня жизни молодых семей. Только системный подход и долгосрочная стратегия позволят Японии избежать угрозы вымирания населения и обеспечить устойчивое развитие страны в будущем.

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