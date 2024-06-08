Илон Маск: Если не бороться за демографию, многие страны просто вымрут

«Я рад, что правительство Японии понимает значимость этого вопроса. Если решительные меры не будут приняты, Япония (и многие другие страны) исчезнут», — написал Маск.

Так он прокомментировал планы правительства Японии по запуску собственного приложения для знакомств. Это одна из мер в рамках общей стратегии по повышению рождаемости в стране.

Напомним, в 2023 году рождаемость в Японии упала еще на 5,1%. За год в стране родилось рекордно низкое число младенцев — 758,6 тыс. По прогнозам, ниже уровня в 760 тыс. родившихся Япония должна была провалиться только в 2035 году.

По данным правительства страны, почти 30% населения — старше 65 лет и только 11,4% жителей Японии — младше 15 ле