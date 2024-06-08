После победы в Монако в Ferrari надеются закрепить успех в Монреале

Накануне “Формулы -1” в Монреале

“Наша цель – закрепить успех и продолжить двигаться вперед. Мы знаем, что конкуренты не дремлют, и нам нужно продолжать улучшать наш автомобиль, чтобы оставаться в борьбе за победу. Монреальская трасса представляет свои собственные вызовы, и мы готовы к ним. Наша команда работает жестко, чтобы обеспечить нашим пилотам лучшие возможности для успеха.

Мы довольны тем, как наш автомобиль себя показал в предыдущих гонках, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас есть планы по дальнейшему улучшению и развитию нашего болида, чтобы быть еще более конкурентоспособными. У нас есть отличная команда инженеров, которые работают над новыми идеями и инновациями.

Мы знаем, что подготовка к гонке включает в себя не только технические аспекты, но и стратегию пит-стопов, тактику заездов и реакцию на переменчивые условия на трассе. Мы готовы к любым сюрпризам, которые могут подстерегать нас во время гонки, и уверенны, что наш опыт и профессионализм помогут нам преодолеть любые препятствия. Мы нацелены на победу, и будем работать не покладая рук, чтобы достичь своей цели.” – так говорит Фредерик Вассёр накануне “Формулы-1”, которая будет проходить в нашем городе.

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