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Выбор редакции Эколог обвинил государственную службу Канады в чрезмерном осушении болот
Фото: https://ria.ru/

Эколог обвинил государственную службу Канады в чрезмерном осушении болот

Степан Артемьевский Июн 8, 2024 Выбор редакции, Новости, Новости Канады, Природа, погода, экология Комментарии к записи Эколог обвинил государственную службу Канады в чрезмерном осушении болот отключены 50 Просмотров

Десять тысяч гектаров водно-болотных угодий осушалось в Канаде с 2001 по 2011 годы. Данные исследования университета Саскачевана 4 июня сообщило издание The Western Producer.

 

Государственная служба Канады отрицает обвинения эколога, указывая на то, что осушение болот проводится с соблюдением всех необходимых процедур и регуляций. Согласно их заявлению, осушение используется для развития сельского хозяйства и других видов хозяйственной деятельности, что способствует экономическому развитию региона.

Однако, противники осушения болот утверждают, что это приводит к разрушению уникальных экосистем, уменьшению биоразнообразия и ухудшению качества водных ресурсов. Экологи предупреждают о том, что такие практики могут вызвать необратимый ущерб для окружающей среды и привести к серьезным последствиям для местных видов животных и растений.

В свете возрастающих опасений относительно осушения болот, стороны обсуждают возможные компромиссы и решения, которые могли бы учитывать как экономические интересы, так и потребности сохранения окружающей среды. Вопрос сохранения болот и водных угодий становится все более актуальным в контексте изменения климата и необходимости устойчивого использования природных ресурсов.

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