В Канаде у 50-летней женщины выявили «синдром автопивоварни»

Синдром автопивоварни — это редкое и часто недооцененное заболевание, которое может привести к серьезным последствиям, если не обнаружить и не лечить его вовремя. У людей может быть сложно установить этот диагноз, так как симптомы могут быть схожи с другими заболеваниями или состояниями.

Важно обращаться к специалистам и проводить все необходимые обследования для точной диагностики и назначения правильного лечения.

Жительнице Торонто поставили диагноз «синдром автопивоварни» — это редкое заболевание, при котором в кишечнике под действием собственных микроорганизмов образуется большое количество этанола.

За последние два года женщина семь раз попадала в отделение скорой помощи с признаками алкогольного опьянения. При этом она настаивала, что не пьет алкоголь, — это подтверждали члены ее семьи.

Пациентке несколько раз ставили диагноз «алкогольная интоксикация», так как все симптомы указывали на опьянение. Женщина жаловалась на вялость и сонливость, из‑за которой ей сложно было стоять на ногах, запах алкоголя изо рта и затрудненную речь. Интоксикацию подтверждал и анализ крови, в которой содержание этанола составляло от 39 до 62 миллимолей на литр (в норме этот показатель не превышает 2 миллимолей на литр).

Большое количество этанола, образующееся в кишечнике при синдроме автопивоварни, может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, особенно если уровень этанола становится слишком высоким. Пациентам с этим заболеванием обычно рекомендуют специальную диету, которая помогает контролировать образование этанола в кишечнике и предотвращать его накопление в крови.

Важно помнить, что каждый случай синдрома автопивоварни уникален, и лечение должно быть индивидуализированным под конкретные потребности и характеристики пациента. Пациенты с этим диагнозом должны регулярно обследоваться и следить за своими симптомами, чтобы избежать осложнений и обеспечить стабильное состояние здоровья.

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