Лучшие способы проснуться рано утром: ученые из Торонто предлагают свой вариант

Постепенно меняйте время пробуждения. Смещайте время пробуждение на 15−20 минут. Вы должны перед этим привыкнуть к новому графику. Начинайте ставить будильник на 10 минут раньше обычного времени. потом на 15 минут. и так – до нужного времени.

Не спите долго по выходным. Если вы будете лежать в постели долго в выходные, то это сведёт на нет все ваши усилия в течение недели, нарушив ваши естественные биологические часы. То есть, будильни на нужное время необходимо ставить и выходные дни. Это касается и людей со смешанным графиком, которые долго спят в рабочие дни дома.

Расслабьтесь за два часа до сна. Первым делом откажитесь от рабочих писем, домашних заданий, интенсивных тренировок. Также уменьшите воздействие яркого света, яркость экранов, а ещё лучше уберите устройства примерно за два часа до сна. Измените время занятия за компьютером. Исследования подтверждают связь между временем, проведённым за экраном перед сном и необходимым для засыпания. Да, и кстати, подготовьте спальню. Нужно, чтобы в ней было прохладно, темно и тихо.

Утром первым делом включите яркий свет. Коллин Карни, доктор философии, доцент и директор Лаборатории сна и депрессии в Университете Райерсона в Торонто, рекомендует открывать жалюзи для воздействия солнечного света, как только вы начинаете свой день. Либо купите световой короб для 15−30 минут светотерапии. Яркий свет по утрам перезагружает внутренние часы и позволяет просыпаться раньше в долгосрочной перспективе. Также можете включить бодрую музыку, ополоснуть лицо холодной водой или принять душ.