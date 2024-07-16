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Новости В Мире Лучшие способы проснуться рано утром: ученые из Торонто предлагают свой вариант
Фото: rsute.ru

Лучшие способы проснуться рано утром: ученые из Торонто предлагают свой вариант

Степан Артемьевский Июл 16, 2024 В Мире, Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Лучшие способы проснуться рано утром: ученые из Торонто предлагают свой вариант отключены 49 Просмотров

Некоторым людям легче засыпать раньше вечером, поэтому они, скорее всего, рано проснутся естественным образом.  Дл того, чтобы выспаться взрослому человеку, неорбходимо 8-9 часов. Но так бывает далеко не у всех, говорит Джон Клайн, лицензированный клинический психолог. Он – специалист по медицине сна. И он предлагает свой вариант решения этих проблем.

 

Дло в том, что циркадный ритм каждого человека обычно немного длиннее суток. Это в среднем 24 часа и 10 минут.  У некоторых – 24 часа с половиной. Однако есть способы перенастроить организм, так, чтобы организм получал необходимое время сна. Тогда человек будет просыпаться отдохнувшим и сможет функционировать.

Постепенно меняйте время пробуждения. Смещайте время пробуждение на 15−20 минут. Вы должны перед этим привыкнуть к новому графику. Начинайте ставить будильник на 10 минут раньше обычного времени. потом на 15 минут. и так – до нужного времени.

Не спите долго по выходным. Если вы будете лежать в постели долго в выходные, то это сведёт на нет все ваши усилия в течение недели, нарушив ваши естественные биологические часы. То есть, будильни на нужное время необходимо ставить и выходные дни. Это касается и людей со смешанным графиком, которые долго спят в рабочие дни дома.

Расслабьтесь за два часа до сна. Первым делом откажитесь от рабочих писем, домашних заданий, интенсивных тренировок. Также уменьшите воздействие яркого света, яркость экранов, а ещё лучше уберите устройства примерно за два часа до сна. Измените время занятия за компьютером. Исследования подтверждают связь между временем, проведённым за экраном перед сном и необходимым для засыпания. Да, и кстати, подготовьте спальню. Нужно, чтобы в ней было прохладно, темно и тихо.

Утром первым делом включите яркий свет. Коллин Карни, доктор философии, доцент и директор Лаборатории сна и депрессии в Университете Райерсона в Торонто, рекомендует открывать жалюзи для воздействия солнечного света, как только вы начинаете свой день. Либо купите световой короб для 15−30 минут светотерапии. Яркий свет по утрам перезагружает внутренние часы и позволяет просыпаться раньше в долгосрочной перспективе. Также можете включить бодрую музыку, ополоснуть лицо холодной водой или принять душ.

Избегайте употребления кофеина после обеда. Иначе кофеин может вам не дать спать ночью. Если вы хотите лечь в 10 вечера, то прекратите пить кофе после 2 часов дня.

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