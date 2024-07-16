Памяти Николая Соллогуба

На одной из станций метро есть вот такое панно. История Монреаля. Таких панно на самом деле несколько, я сфоткала лишь одно, которое было напротив окна моего вагона.

На одной из станций метро есть вот такое панно. История Монреаля. Таких панно на самом деле несколько, я сфоткала лишь одно, которое было напротив окна моего вагона.

Не знаю, знаете ли вы, но его автор – наш соотечественник, более того – бывший прихожанин нашей церкви. И звали его Николай Георгиевич Соллогуб.

Родился он почти век назад во Франции, в семье русских иммигрантов. Очень рано проявил интерес к рисунку и графике. И по окончании Русской Школы в Париже (именно так она называлась, поэтому все слова с заглавной), изучал архитектуру и прикладные искусства в Ателье Шарпантье под руководством другого нашего соотечественника – Николая Бенуа.

В те годы у него проявился интерес к храмовой росписи. И первый храм, к которому прикоснулась его кисть, был в Камбодже.

В 1951 году судьба занесла его в наш Монреаль, где он нашел работу на студии Niagara Film. Здесь он трудился над оформлением телецикла «Романтика науки», рассказывающего об истории научных открытий и жизни выдающихся ученых.

В 1960 году Николай Соллогуб поступил художником–оформителем на телерадиовещательную корпорацию «Radio Canada», чей офис находится аккурат напротив нашего любимого Собора Петра и Павла.

В 1974 году по заказу городской управы Монреаля, Соллогуб исполнил для оформления станции метро «McGill» витражное панно «Жизнь в Монреале в ХIX веке», состоящее из пяти частей общей длиной более 30 метров. То есть тому панно, с которого я начала рассказ – уже полвека в этом году!

Не забывал он и о Франции. Там он создал витражи в память основателя французских поселений в Канаде Самюэля де Шамплена в церкви свв. Павла и Петра в Йер-Бруаж, на родине нашего первооткрывателя.

Также, в 2001 году, он разработал витражи к 300-летию «Большого мира в Монреале 1701 года» (мира, заключенного между французскими колонистами и ирокезами) для мемориала памяти воинам Новой Франции в цитадели на острове Олерон в Бискайском заливе.

11 июля 2014 года Николая Георгиевича Соллогуба не стало в больнице Кот Сан Люка. Он был прихожанином нашего Собора, и люди вспоминают о нем с теплом и светом.

Десять лет назад он покинул этот мир. Но на станции метро висят его панно. А в Москве стоит усадьба его предков, послужившая прототипом имения Ростовых в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

Это очень интересное место: здесь жила вдова Грибоедова. Здесь же, в домовой церкви усадьбы венчался И. С. Аксаков с А. Ф. Тютчевой. В 1930 году отсюда начинались похороны Маяковского, а спустя 10 лет именно отсюда хоронили Булгакова. В 1950-е годы в подвале дома жил начинающий поэт Роберт Рождественский… А сейчас… Но это уже другая история.

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