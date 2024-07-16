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Новости 16 июля — Международный день змеи
Кусь! Змея snouted cobra, фото za_snake_guy, Reddit

16 июля — Международный день змеи

Виктория Христова Июл 16, 2024 Новости, Это интересно Комментарии к записи 16 июля — Международный день змеи отключены 50 Просмотров

Что мы знаем и чего мы не знаем о змеях. Самое время проверить!

Пришло время развеять некоторые мифы о змеях:

Змеи скользкие на ощупь.
Змеи покрыты гладкой сухой чешуёй. И она вовсе не скользкая.

Змеи абсолютно глухи.
У змей нет барабанных перепонок, но есть внутреннее ухо. Прижимая челюсть к земле, змеи считывают колебания почвы, так они слушают.

Змеи любят молоко.
Как все остальные рептилии, змеи не могут усваивать лактозу.

Змеи могут гипнотизировать своих жертв.
Немигающий взгляд змеи объясняется тем, что у нее нет век.

Неядовитые змеи неопасны.
Неядовитые змеи способны укусить, причём очень больно, а в рану нередко попадает инфекция.

Змеи агрессивны и мстительны
Они не способны запоминать лица людей и узнавать тех, кто навредил им, а значит не будут искать или преследовать обидчиков.

Если вас укусила змея, нужно высосать яд.
Это опасное заблуждение. Нужно промыть рану и, держа ее неподвижно ниже грудной клетки, отправляться в больницу.

Если вспоминать образы змеи в искусстве то надо добавить в подборку выдающееся произведение античного искусства эпохи эллинизма – скульптурную композицию Лаокоона.

Затем браслет «Медея» — украшение созданное Альфонсом Мухой и Жоржем Фуке специально для блистательной Сары Бернар.

И наконец Сохский амулет – каменное изваяние двух змей найденное у реки Сох в Ферганской области (Узбекистан) в 1893 году.

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