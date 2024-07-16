Монреальский масонский мемориальный храм представляет собой весьма впечатляющее монументальное сооружение и по праву считается одним из лучших примеров элегантного стиля Бозар в Канаде.

Масонский мемориальный храм, или Большая Ложа Квебека, – одна из главных исторических и архитектурных достопримечательностей города Монреаль. Он находится на углу Шербрук-стрит и Сен-Марк-стрит, в районе Золотой Мили.

С 1895 года главным местом встречи членов масонского ордена в Монреале и штаб-квартирой Великой Ложи Квебека было многофункциональное здание на Дорчестер-стрит. Здесь масонский храм занимал лишь часть помещений и со временем стал вопрос о необходимости строительства нового просторного сооружения. Сбор средств растянулся не на один год, и лишь к 1928 году их было достаточно для финансирования проекта. Главным архитектором нового масонского храма, который задумывался не только как место встречи, но и мемориал в честь погибших масонов в Первой мировой войне, стал известный архитектор Джон Смит Арчибальд, он же осуществлял впоследствии и контроль за строительством. Торжественная закладка краеугольного камня состоялась 22 июня 1929 года, а первое заседание Великая Ложа Квебека провела в новом храме уже 12 февраля 1930 года.

В декабре 1930 года о Монреальском масонском мемориальном храме вышла хвалебная статья в «Журнале для архитектурных, инженерных и подрядных интересов Канады», а год спустя масонский храм получил от Королевского архитектурного института Канады престижную награду – Первая награда, класс I, монументальные здания. В 2001 году Монреальский масонский мемориальный храм получил статус Национального исторического памятника Канады.

Монреальский масонский мемориальный храм представляет собой весьма впечатляющее монументальное сооружение и по праву считается одним из лучших примеров элегантного стиля Бозар в Канаде. Фасады здания, выходящие на Шербрук-стрит и Сен-Марк-стрит, облицованы куинстонским известняком.

Главный фасад сооружения (на Шербрук-стрит) состоит из базовой части, основной, антаблемента и фронтона. Базовая часть, облицовка которой выполнена в технике известной как «рустика» (рустованный фасад), имеет четыре прямоугольных окна и расположенный по центру парадный вход с массивной бронзовой дверью.

По бокам от главного входа располагаются две свободно стоящие символические колонны, увенчанные двумя сферами – земной и небесной. Базовую часть от основной отделяет пояс, украшенный декоративной резьбой и словами – FIDES, VERITAS, CARITAS, LIBERTAS, SPES (в переводе с латыни означает – Вера, Правда, Милосердие, Свобода и Надежда).

Основная часть имеет портик с четырьмя рифлеными ионическими колоннами, между которыми располагаются пять бронзовых факелов. На антаблементе выгравирована надпись – Masonic Memorial Temple, а треугольный фронтон украшен скульптурным изображением герба масонов.