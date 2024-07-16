Латвия получила оружие из Канады

Это является одним из шагов к созданию многонациональной бригады НАТО в республике.
Канада направила в Латвию партию военного оборудования и транспортных средств. Об этом сообщил министр обороны республики Андрис Спрудс.
Это является одним из шагов на пути к созданию многонациональной бригады НАТО в Латвии, которая достигнет полной боеготовности в 2026 году. Она будет насчитывать 3500 военнослужащих.” – добавил он.
“Латвию и Канаду связывает тесное сотрудничество, которое демонстрирует готовность НАТО защитить каждую страну-участницу”, – заявил Спрудс.
Латвия сейчас активно инвестирует в свою военную инфраструктуру, чтобы предоставить канадским солдатам возможность проходить полную службу и проводить военные учения.
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