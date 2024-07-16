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Новости Латвия получила оружие из Канады
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Латвия получила оружие из Канады

Виктория Христова Июл 16, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Латвия получила оружие из Канады отключены 27 Просмотров

В Латвию прибыла партия военного оборудования из Канады. 

 Это является одним из шагов к созданию многонациональной бригады НАТО в республике.

Канада направила в Латвию партию военного оборудования и транспортных средств. Об этом сообщил министр обороны республики Андрис Спрудс.

Это является одним из шагов на пути к созданию многонациональной бригады НАТО в Латвии, которая достигнет полной боеготовности в 2026 году. Она будет насчитывать 3500 военнослужащих.” – добавил он.

“Латвию и Канаду связывает тесное сотрудничество, которое демонстрирует готовность НАТО защитить каждую страну-участницу”, – заявил Спрудс.

Латвия сейчас активно инвестирует в свою военную инфраструктуру, чтобы предоставить канадским солдатам возможность проходить полную службу и проводить военные учения.

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