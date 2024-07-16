Латвия получила оружие из Канады

Канада направила в Латвию партию военного оборудования и транспортных средств. Об этом сообщил министр обороны республики Андрис Спрудс.

Это является одним из шагов на пути к созданию многонациональной бригады НАТО в Латвии, которая достигнет полной боеготовности в 2026 году. Она будет насчитывать 3500 военнослужащих.” – добавил он.

“Латвию и Канаду связывает тесное сотрудничество, которое демонстрирует готовность НАТО защитить каждую страну-участницу”, – заявил Спрудс.

Латвия сейчас активно инвестирует в свою военную инфраструктуру, чтобы предоставить канадским солдатам возможность проходить полную службу и проводить военные учения.