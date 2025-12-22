«Санты» и эльфы вынесли продукты из супермаркета в Монреале: акция протеста или кража?

В понедельник вечером в одном из продуктовых магазинов Монреаля произошёл необычный инцидент: несколько человек, переодетых в Санта-Клаусов и эльфов в масках, наполнили тележки продуктами и покинули магазин, не заплатив за них.

Как сообщила представитель полиции Монреаля Каролин Шеврефиль, расследование продолжается. Инцидент произошёл около 21:15 в супермаркете крупной торговой сети на улице Лорье, недалеко от улицы Шамбор, в районе Плато-Мон-Руаяль. По данным полиции, «несколько замаскированных и переодетых лиц» вынесли продукты питания, не оплатив покупку.

Ответственность за произошедшее взяла на себя активистская группа Robins des ruelles («Робины переулков») — название отсылает к легенде о Робин Гуде. В сообщении в социальных сетях активисты заявили, что украденные продукты на сумму около 3 000 долларов были бесплатно розданы под рождественской ёлкой на площади Валуа в районе Мерсье–Ошлага–Мезоннёв, а оставшаяся еда передана в общественные холодильники.

Участники акции назвали произошедшее «большим продовольственным сбором» и политическим призывом к действию. По их словам, на фоне того, что всё больше людей испытывают финансовые трудности, крупные сети супермаркетов используют инфляцию как предлог для повышения цен и при этом получают рекордные прибыли.

«Небольшое число корпораций держит наши базовые потребности в заложниках», — говорится в заявлении, опубликованном в Instagram-группе Les soulèvements du fleuve.

«Они продолжают выжимать из населения как можно больше денег просто потому, что могут. Для нас это и есть настоящая кража».

В тот же день Статистическое управление Канады опубликовало данные, согласно которым инфляция на продукты питания в ноябре достигла 4,7% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем почти за два года. Общий уровень инфляции составил 2,2%, однако рост цен на продукты с августа 2024 года значительно его опережает.

Реакция в социальных сетях оказалась в основном положительной. Многие пользователи назвали акцию «ненасильственной», «праздничной» и «полезной для нуждающихся».

В то же время представитель сети Metro Женевьев Грегуар в комментарии CBC News подчеркнула, что кража, независимо от мотивов, остаётся уголовным преступлением. Она заявила, что розничные продавцы являются последним звеном в цепочке поставок, а рост цен обусловлен внешними факторами — колебаниями цен на сырьё, сбоями в глобальных поставках и изменениями в международной торговле. Также Metro напомнила, что в 2025 году компания пожертвовала 1,15 млн долларов продовольственным банкам и передала миллионы долларов в виде продуктов благотворительным организациям.

Политолог Марк-Андре Сир из Университета Квебека в Монреале отметил разрыв между официальной позицией институтов и общественным восприятием произошедшего. По его словам, подобные акции вызывают дискуссию о бедности, продовольственной безопасности и корпоративных прибылях.

«Есть люди, которые на этой неделе ели лучше, чем на прошлой», — отметил он.

Полиция Монреаля сообщила, что изучает видеозаписи инцидента. На данный момент задержаний не произведено.

