«Санты» и эльфы вынесли продукты из супермаркета в Монреале: акция протеста или кража?

Как сообщила представитель полиции Монреаля Каролин Шеврефиль, расследование продолжается. Инцидент произошёл около 21:15 в супермаркете крупной торговой сети на улице Лорье, недалеко от улицы Шамбор, в районе Плато-Мон-Руаяль. По данным полиции, «несколько замаскированных и переодетых лиц» вынесли продукты питания, не оплатив покупку.
Ответственность за произошедшее взяла на себя активистская группа Robins des ruelles («Робины переулков») — название отсылает к легенде о Робин Гуде. В сообщении в социальных сетях активисты заявили, что украденные продукты на сумму около 3 000 долларов были бесплатно розданы под рождественской ёлкой на площади Валуа в районе Мерсье–Ошлага–Мезоннёв, а оставшаяся еда передана в общественные холодильники.
Участники акции назвали произошедшее «большим продовольственным сбором» и политическим призывом к действию. По их словам, на фоне того, что всё больше людей испытывают финансовые трудности, крупные сети супермаркетов используют инфляцию как предлог для повышения цен и при этом получают рекордные прибыли.
«Небольшое число корпораций держит наши базовые потребности в заложниках», — говорится в заявлении, опубликованном в Instagram-группе Les soulèvements du fleuve.
«Они продолжают выжимать из населения как можно больше денег просто потому, что могут. Для нас это и есть настоящая кража».
В тот же день Статистическое управление Канады опубликовало данные, согласно которым инфляция на продукты питания в ноябре достигла 4,7% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем почти за два года. Общий уровень инфляции составил 2,2%, однако рост цен на продукты с августа 2024 года значительно его опережает.
Реакция в социальных сетях оказалась в основном положительной. Многие пользователи назвали акцию «ненасильственной», «праздничной» и «полезной для нуждающихся».
В то же время представитель сети Metro Женевьев Грегуар в комментарии CBC News подчеркнула, что кража, независимо от мотивов, остаётся уголовным преступлением. Она заявила, что розничные продавцы являются последним звеном в цепочке поставок, а рост цен обусловлен внешними факторами — колебаниями цен на сырьё, сбоями в глобальных поставках и изменениями в международной торговле. Также Metro напомнила, что в 2025 году компания пожертвовала 1,15 млн долларов продовольственным банкам и передала миллионы долларов в виде продуктов благотворительным организациям.
Политолог Марк-Андре Сир из Университета Квебека в Монреале отметил разрыв между официальной позицией институтов и общественным восприятием произошедшего. По его словам, подобные акции вызывают дискуссию о бедности, продовольственной безопасности и корпоративных прибылях.
«Есть люди, которые на этой неделе ели лучше, чем на прошлой», — отметил он.
Полиция Монреаля сообщила, что изучает видеозаписи инцидента. На данный момент задержаний не произведено.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG