Канадские нефтяники наращивают добычу вопреки угрозе переизбытка

Крупнейшие канадские компании, добывающие нефть из битуминозных песков, намерены увеличить производство в следующем году, несмотря на предупреждения аналитиков и Международного энергетического агентства (МЭА) о формировании глобального переизбытка нефти. Такой шаг может усилить давление на котировки, которые уже заметно снизились в текущем году.

Рост добыи планируют все четыре ведущих производителя. Canadian Natural Resources собирается увеличить объемы на 3,2%, до 1,62 млн баррелей в сутки. Suncor Energy рассчитывает на рост на 0,6% — до 855 тыс. баррелей в сутки, Imperial Oil — на 1,4%, до 450 тыс. баррелей. Наиболее заметное расширение анонсировала Cenovus: компания планирует нарастить добычу на 18%, до 965 тыс. баррелей в сутки, главным образом за счет приобретения MEG Energy в ноябре, а также расширения существующих проектов.

Канадские производители делают ставку на улучшение экспортной инфраструктуры. В их распоряжении появляются свободные мощности нефтепроводов, ведущих к терминалам на Тихоокеанском побережье, что снижает прежние ограничения на вывоз сырья и повышает устойчивость бизнеса.

Между тем МЭА прогнозирует формирование мирового избытка нефти, что уже отразилось на рынке: с начала года цены снизились примерно на 22%. Канадский эталон Western Canadian Select традиционно торгуется с дисконтом к американскому WTI, который на этой неделе оценивался около 56 долларов за баррель.

Эксперты отмечают, что стремление канадских компаний сохранить и нарастить долю рынка в условиях низких цен может усилить волатильность и затянуть период ценового давления. В то же время сами производители рассчитывают, что масштаб производства и улучшение логистики позволят им оставаться конкурентоспособными даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры.

