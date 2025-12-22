Подписаться на рассылку
Новости Канадские нефтяники наращивают добычу вопреки угрозе переизбытка

Виктория Христова Дек 22, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 51 Просмотров

Крупнейшие канадские компании, добывающие нефть из битуминозных песков, намерены увеличить производство в следующем году, несмотря на предупреждения аналитиков и Международного энергетического агентства (МЭА) о формировании глобального переизбытка нефти. Такой шаг может усилить давление на котировки, которые уже заметно снизились в текущем году.

 

 

Рост добыи планируют все четыре ведущих производителя. Canadian Natural Resources собирается увеличить объемы на 3,2%, до 1,62 млн баррелей в сутки. Suncor Energy рассчитывает на рост на 0,6% — до 855 тыс. баррелей в сутки, Imperial Oil — на 1,4%, до 450 тыс. баррелей. Наиболее заметное расширение анонсировала Cenovus: компания планирует нарастить добычу на 18%, до 965 тыс. баррелей в сутки, главным образом за счет приобретения MEG Energy в ноябре, а также расширения существующих проектов.

Канадские производители делают ставку на улучшение экспортной инфраструктуры. В их распоряжении появляются свободные мощности нефтепроводов, ведущих к терминалам на Тихоокеанском побережье, что снижает прежние ограничения на вывоз сырья и повышает устойчивость бизнеса.

Между тем МЭА прогнозирует формирование мирового избытка нефти, что уже отразилось на рынке: с начала года цены снизились примерно на 22%. Канадский эталон Western Canadian Select традиционно торгуется с дисконтом к американскому WTI, который на этой неделе оценивался около 56 долларов за баррель.

Эксперты отмечают, что стремление канадских компаний сохранить и нарастить долю рынка в условиях низких цен может усилить волатильность и затянуть период ценового давления. В то же время сами производители рассчитывают, что масштаб производства и улучшение логистики позволят им оставаться конкурентоспособными даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры.

 

