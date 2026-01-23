Рост числа работников‑опекунов в Квебеке: работодатели должны поддерживать своих сотрудников

В ближайшие годы в Квебеке будет всё больше людей, совмещающих работу с уходом за близкими. Однако новое исследование Léger, опубликованное во вторник, показывает, что каждый третий опекун не сообщает о своей ситуации на работе, и половина из них делает это из‑за страха осуждения или потери карьерных возможностей. Как работодатели могут лучше поддерживать таких сотрудников?

Сегодня почти половина опекунов в Квебеке работает полный рабочий день. «С момента принятия закона о признании и поддержке опекунов прошло уже пять лет, и многие люди начали осознавать себя в этой роли», — отмечает Лориан Эстьен, исполнительный директор Proche aidance Québec. Она добавляет, что с учётом старения населения количество опекунов будет только расти, и работодатели всё чаще будут сталкиваться с такими ситуациями на рабочем месте.

Согласно данным Léger, большинство опекунов (60 %) тратят на уход за близкими от одного до четырёх часов в неделю; 22 % — пять‑девять часов; 10 % — десять‑девятнадцать часов; и 8 % — двадцать и более часов. При этом женщины чаще берут на себя больше часов ухода, особенно если речь идёт о 20 и более часах в неделю.

Работа ради стабильности

Роль опекуна сама по себе стрессовая, а сочетание с работой усиливает давление. Опекуны боятся сокращения часов или потери работы, если на предприятии нет мер для баланса работы и личной жизни. «Если сокращают часы, но при этом нет мер поддержки, это может привести к бедности и финансовой нестабильности, что также вызывает стресс», — говорит Эстьен.

Кроме того, у опекунов уже есть расходы на транспорт и необходимые покупки для близких. Невозможность работать в привычном объёме только усугубляет финансовое давление. При этом 57 % опекунов продолжают работать, чтобы оплачивать счета, а 35 % делают это ещё и потому, что им нравится их работа. «Возможность быть полезными вне роли опекуна, отвлекаться на другие дела и поддерживать социальные связи — это тоже важные мотивы», — добавляет Корин Вашон Крото, исполнительный директор Réseau pour un Québec Famille, инициировавшей программу Concilivi.

Поддержка работодателей и гибкость

Программа Concilivi помогает работодателям внедрять меры баланса работы и личной жизни: предоставляются рамки, обучение, бесплатные инструменты и специализированные сервисы, включая помощь опекунам‑бабушкам и дедушкам.

Несмотря на то что 92 % работников используют хотя бы одну меру по балансу работы и личной жизни, только 58 % чувствуют себя комфортно, используя их. «Нужно работать над нормализацией этих мер», — подчёркивает Крото.

Эстьен отмечает, что меры не обязательно дорогостоящие: гибкость графика может не требовать дополнительных расходов, но сильно облегчить жизнь опекуну, позволяя, например, сопровождать близкого на приём к врачу.

«Ситуации ухода непредсказуемы, но можно планировать определённые нужды. Если кто-то ухаживает за родственником с раком, мы можем заранее определить, кто возьмёт на себя его обязанности в случае отсутствия на работе. Это снижает стресс для сотрудника и менеджера», — объясняет Крото.

Эксперты сходятся: важно продолжать повышать осведомлённость работодателей и сотрудников, улучшать коммуникацию о существующих мерах и узнавать больше о различных видах ухода за близкими, чтобы облегчить диалог и поддержку на рабочем месте.

