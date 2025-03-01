Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадские лидеры отвечают на нападки Трампа

Канадские лидеры отвечают на нападки Трампа

Степан Артемьевский Мар 1, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 4 Просмотров

Канадские политические лидеры Пьер Пуальевр и Кристия Фриланд ответили на недавние нападки президента США Дональда Трампа.

Лидер консерваторов Пьер Пуальевр заявил в социальных сетях: “Господин президент, это правда. Я не сторонник MAGA. Я за Канаду прежде всего. Всегда. Канада всегда была лучшим другом и союзником Америки. Но мы НИКОГДА не станем 51-м штатом.”

Это заявление последовало после того, как Трамп раскритиковал Пуальевра в интервью, сказав, что “его главная проблема в том, что он не сторонник MAGA” и предположив, что Пуальевр совершает ошибку, пытаясь быть жестким по отношению к Трампу.

Бывший заместитель премьер-министра Кристия Фриланд, которую Трамп назвал “чокнутой” и “ужасной для страны”, ответила: “Я не отступаю — и Трамп с Путиным это знают. Я готова бороться за Канаду — и победить.”

Комментарии Трампа являются частью продолжающейся напряженности между США и Канадой, включая угрозы тарифов и намеки на то, что Канада может стать 51-м штатом США. Эти вопросы стали серьезной проблемой для канадцев: недавний опрос показал, что отношения с США являются главной национальной проблемой для многих респондентов.

Ответы канадских лидеров подчеркивают их приверженность защите интересов и суверенитета Канады перед лицом провокационных заявлений и политических угроз Трампа.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*