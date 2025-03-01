Канадские лидеры отвечают на нападки Трампа

Лидер консерваторов Пьер Пуальевр заявил в социальных сетях: “Господин президент, это правда. Я не сторонник MAGA. Я за Канаду прежде всего. Всегда. Канада всегда была лучшим другом и союзником Америки. Но мы НИКОГДА не станем 51-м штатом.”

Это заявление последовало после того, как Трамп раскритиковал Пуальевра в интервью, сказав, что “его главная проблема в том, что он не сторонник MAGA” и предположив, что Пуальевр совершает ошибку, пытаясь быть жестким по отношению к Трампу.

Бывший заместитель премьер-министра Кристия Фриланд, которую Трамп назвал “чокнутой” и “ужасной для страны”, ответила: “Я не отступаю — и Трамп с Путиным это знают. Я готова бороться за Канаду — и победить.”

Комментарии Трампа являются частью продолжающейся напряженности между США и Канадой, включая угрозы тарифов и намеки на то, что Канада может стать 51-м штатом США. Эти вопросы стали серьезной проблемой для канадцев: недавний опрос показал, что отношения с США являются главной национальной проблемой для многих респондентов.

Ответы канадских лидеров подчеркивают их приверженность защите интересов и суверенитета Канады перед лицом провокационных заявлений и политических угроз Трампа.