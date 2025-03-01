Канадцы теряют сотни тысяч долларов в мошеннической схеме с GIC

Жертвы по всей стране
Саманта Барнс из Эйрдри, Альберта, потеряла 233 000 долларов. “Я провела все свои исследования”, – сказала она нашему корреспонденту. “Для меня это был сокрушительный удар, который затронул всю мою семью”.
В Онтарио ущерб оказался еще более значительным:
-
Пожилой житель Оквилла лишился 750 000 долларов
-
Житель Китченера потерял 900 000 долларов
Как работает схема
Констебль Кори Риггс из RCMP Альберты объясняет механизм мошенничества:
-
Создаются поддельные веб-сайты, имитирующие легитимные финансовые учреждения
-
Жертвы находят эти сайты при поиске высоких ставок по GIC
-
Мошенники связываются с жертвами, предлагая привлекательные условия
-
Доверчивые инвесторы переводят деньги на счета аферистов
Реакция финансового сектора
PC Financial выпустил предупреждение на своем официальном сайте. Представитель банка заявил: “Мы настоятельно рекомендуем всем проявлять осторожность при обращении с непроверенными запросами любой личной информации”.
Советы экспертов
Дафф Конахер, соучредитель Democracy Watch, призывает банки усилить меры безопасности: “Банки проявили полную халатность в создании системы онлайн-банкинга без надлежащих мер предосторожности”.
Констебль Риггс советует: “Лучший способ действий – просто сделать все возможное, чтобы не стать жертвой. Потратьте несколько дополнительных минут, чтобы убедиться, что вы общаетесь с тем, с кем нужно”.
Эта история служит суровым напоминанием о необходимости бдительности в цифровую эпоху. Эксперты рекомендуют тщательно проверять все инвестиционные предложения, особенно те, которые кажутся слишком привлекательными.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.