Протесты в четырёх педиатрических больницах Квебека против законопроекта №2

Участники протестов считают, что эта мера угрожает доступу детей к качественной медицинской помощи и создаёт препятствия для научных исследований.
У больницы Sainte-Justine в Монреале педиатры, медицинские специалисты и дети вышли с голубыми квадратиками на одежде и запускали воздушные шарики того же цвета — символ поддержки врачей.
Акции прошли также у:
- Montreal Children’s Hospital (Монреаль),
- Centre Mère-Enfant Soleil (Квебек),
- больницы Fleurimont (Шербрук).
Педиатр Мари-Жоэль Доре Бержеон подчёркивает, что критерии закона не учитывают специфику детского здоровья:
«Критерии уязвимости в законопроекте №2 абсолютно неприемлемы для детей и беременных женщин».
По проекту закона, здоровые новорождённые автоматически классифицируются как “зелёные”, то есть попадают в самый низ списка приоритетности для врачей.
Однако Бержеон подчёркивает:
«Дети по определению являются уязвимой группой — из-за возможных задержек в развитии и роста».
К этому добавляются и проблемы подростков: тревожность, суицидальные мысли, расстройства пищевого поведения.
Семейные врачи, не соблюдающие приоритетов, установленных правительством, могут столкнуться с финансовыми санкциями.
Педиатр-иммунолог и клинический исследователь Элен Декалуэ считает, что законопроект угрожает и научной работе:
«Когда я руковожу своей исследовательской командой, участвую в национальных комитетах или выступаю на конференциях — с точки зрения закона я “неэффективна”.»
Во время демонстрации она привела пример ребёнка с редким заболеванием, которого удалось вылечить благодаря исследованию, проведённому в больнице Sainte-Justine.
Декалуэ опасается, что такие случаи могут стать невозможны, если эффективность врача будет измеряться только количеством выполненных процедур, а не вкладом в научный прогресс.
