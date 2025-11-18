Протесты в четырёх педиатрических больницах Квебека против законопроекта №2

В воскресенье у четырёх университетских педиатрических больниц Квебека прошли акции протеста против законопроекта №2, который, среди прочего, предполагает привязать оплату труда врачей к показателям эффективности.

Участники протестов считают, что эта мера угрожает доступу детей к качественной медицинской помощи и создаёт препятствия для научных исследований.

У больницы Sainte-Justine в Монреале педиатры, медицинские специалисты и дети вышли с голубыми квадратиками на одежде и запускали воздушные шарики того же цвета — символ поддержки врачей.

Акции прошли также у:

Montreal Children’s Hospital (Монреаль),

Centre Mère-Enfant Soleil (Квебек),

больницы Fleurimont (Шербрук).

Педиатр Мари-Жоэль Доре Бержеон подчёркивает, что критерии закона не учитывают специфику детского здоровья:

«Критерии уязвимости в законопроекте №2 абсолютно неприемлемы для детей и беременных женщин».

По проекту закона, здоровые новорождённые автоматически классифицируются как “зелёные”, то есть попадают в самый низ списка приоритетности для врачей.

Однако Бержеон подчёркивает:

«Дети по определению являются уязвимой группой — из-за возможных задержек в развитии и роста».

К этому добавляются и проблемы подростков: тревожность, суицидальные мысли, расстройства пищевого поведения.

Семейные врачи, не соблюдающие приоритетов, установленных правительством, могут столкнуться с финансовыми санкциями.

Педиатр-иммунолог и клинический исследователь Элен Декалуэ считает, что законопроект угрожает и научной работе:

«Когда я руковожу своей исследовательской командой, участвую в национальных комитетах или выступаю на конференциях — с точки зрения закона я “неэффективна”.»

Во время демонстрации она привела пример ребёнка с редким заболеванием, которого удалось вылечить благодаря исследованию, проведённому в больнице Sainte-Justine.

Декалуэ опасается, что такие случаи могут стать невозможны, если эффективность врача будет измеряться только количеством выполненных процедур, а не вкладом в научный прогресс.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG