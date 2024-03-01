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Новости Мужчина получил ножевое ранение в Ист-энде Монреаля

Мужчина получил ножевое ранение в Ист-энде Монреаля

Виктория Христова Мар 1, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина получил ножевое ранение в Ист-энде Монреаля отключены 31 Просмотров

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование после того, как мужчина был избит и порезан ножом в среду вечером.

 

Полицейские получили звонок в службу 911 в 9:20 вечера по поводу инцидента в переулке за Монтгомери-стрит недалеко от улицы Хочелага в районе Хочелага-Мезоннев.

Они сообщают также, что два человека предположительно избили 31-летнего мужчину, после чего нанесли ему удар ножом в верхнюю часть тела.

После чего они скрылись на автомобиле до прибытия полиции.

Пострадавший был доставлен в больницу, но у полиции не было обновленной информации о его состоянии. Арестов также произведено не было.

На место происшествия были вызваны следователи, и был установлен периметр исследования, поскольку работники полиции пытаются определить, что произошло.

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