Апелляционный суд Квебека вынесет решение о конституционности закона о секуляризме

Ожидается, что апелляционный суд Квебека вынесет решение в четверг о конституционности закона провинции о секуляризме, более известного как законопроект 21.

Закон 2019 года объявляет провинцию светским государством и включает положение, запрещающее работникам государственного сектора, занимающим руководящие должности, включая учителей, судей и полицейских, носить такие религиозные символы, как хиджаб, кипа, тюрбан или распятие, во время работы.

В апреле 2021 года Высший суд Квебека в основном поддержал спорное законодательство, но отменил положения, касающиеся школьных советов на английском языке и запрета на закрывание лиц для членов законодательного собрания провинции.

В то время как в Законопроекте 21 превентивно использовалась оговорка Хартии прав и свобод “несмотря ни на что”, защищающая законодательство от судебных исков в связи с нарушениями основных прав, суд пришел к выводу, что эта оговорка не отменяет права меньшинств на язык.

Группы, выступавшие против законопроекта № 21, обжаловали решение Верховного суда, как и правительство Квебека, которое утверждало, что законы, принятые законодательной властью, должны применяться ко всему Квебеку.

Высокий суд провинции опубликует долгожданное решение коллегии из трех судей на своем веб-сайте.

Ранее Верховный суд признал, что закон о секуляризме нарушает права мусульманских женщин и оказывает “жестокое” и дегуманизирующее воздействие на тех, кто носит религиозные символы и не может искать работу на государственной службе без ущерба для своих убеждений.

Судья Верховного суда Марк-Андре Бланшар также раскритиковал либеральное использование правительством провинции оговорки “несмотря ни на что”, но постановил, что это законно.

“Использование законодателем положений об освобождении от ответственности представляется чрезмерным, поскольку оно слишком широкое, хотя и юридически неопровержимое при нынешнем состоянии законодательства”, – говорится в решении.

Правительство Франсуа Лего объявило в этом месяце о своих планах продлить действие оговорки “несмотря ни на что” в законе еще на пять лет.

Хартия прав и свобод предусматривает, что положение о преимущественной силе может применяться к законодательству на срок до пяти лет, после чего оно должно быть продлено законодательным органом.

Хотя школьные советы по английскому языку выиграли первоначальный иск, они не смогли нанять людей, носящих религиозные символы, после вынесения решения, до завершения процесса апелляции.

Правительство Квебека неоднократно утверждало, что законопроект 21 является умеренным и поддерживается большинством квебекцев.

Закон включал положение, освобождающее от ответственности тех, кто носил религиозные символы и был трудоустроен до внесения законопроекта, до тех пор, пока они не сменили работу.

Однако закон вызвал возмущение среди религиозных меньшинств по всей Канаде, и критики утверждали, что он направлен против расовых меньшинств, которые предпочитают исповедовать свою веру.

Несколько групп, включая Канадскую ассоциацию гражданских свобод и Национальный совет канадских мусульман, подали на провинцию в суд.

Решение, принятое в четверг, может стать предвестником возможного рассмотрения дела в Верховном суде Канады.

Либеральное правительство Джастина Трюдо ранее объявило о своем намерении участвовать в любом оспаривании Верховным судом законопроекта № 21, который, по словам Лего, демонстрирует “отсутствие уважения к квебекцам”.