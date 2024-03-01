В Лондоне начали подготовку на случай кончины короля Карла III

Власти Великобритании уже разработали план действий на случай смерти короля Карла III, у которого месяцем ранее было обнаружено онкологическое заболевание.

План действий на это случай называется интересно и неожиданно: «Мост Менай». Оно дано в честь подвесного моста в Уэльсе, и собственно, из-за отношений действующего пока короля с данным регионом: ведь принц Чарльз носил титул принца Уэльского более 64 лет.

Согласно плану действий, первыми о смерти короля узнают премьер-министр страны и другие официальные лица. А уж после будет сделано официальное объявление в прямом эфире. “Король умер, да здравствует король!” После оглашения некролога, королем будет провозглашен принц Уильям. Он по традиции выступит с обращением перед нацией.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. В связи с обострением болезни монарх временно отложит свои публичные обязанности. Тем не менее, король продолжит просматривать официальные документы и заниматься государственными делами. 6 февраля принц Гарри прилетел к отцу, но уделил ему только 30 минут.

До этого прошла информация о том, что королева-консорт Камилла и принц Уильям захотели исключить принца Гарри из завещания.