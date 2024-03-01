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Новости В Канаде пенсионные фонды посчитали слишком неэкологичными
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В Канаде пенсионные фонды посчитали слишком неэкологичными

Виктория Христова Мар 1, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде пенсионные фонды посчитали слишком неэкологичными отключены 56 Просмотров

Крупнейшие пенсионные фонды Канады игнорируют тему климата и продолжают вкладывать средства в компании, использующие ископаемое топливо.

 

Исследование, проведенное организацией Shift Action for Pension Wealth and Planet Health, выявило, что четыре из одиннадцати планов пенсионных фондов не имеют никаких целей по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 или 2050 году.

Кроме того, общественники выразили недовольство непрозрачностью деятельности фондов и медленным прогрессом в решении климатических проблем.

“Нам необходимо не только защищать наши собственные портфели, но и находить системные решения для этого более широкого кризиса”, – заявил исполнительный директор Shift, Адам Скотт. По его мнению, готовность фондов инвестировать в компании, несовместимые с принципами экологии, дает этим компаниям возможность не менять свою деятельность.

Согласно исследованию, наихудшим пенсионным фондом, с точки зрения общественников, стал Alberta Investment Management Corp.

Напомним, в 2023 году Сенат США проголосовал за отмену учета климатических мотивов при инвестициях пенсионными фондами.

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