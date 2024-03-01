Мужчину в Квебеке преследует грозная дикая индейка

Во вторник утром мужчина в Луисвилле, что в провинции Квебек, услышал о предупреждении муниципалитета об опасных индейках, бродящих по городу.

Он лишь рассмеялся, но это было не шуткой. Буквально вскоре был заснят интересный ролик.

На видео запечатлен тот самый мужчина, бросающий снег в дикую индейку, которая блокировала въезд в город, расположенный в часе езды к северо-востоку от Монреаля.

Индейка возмутилась такой реакции и погналась за мужчиной. Она накручивала круги вокруг его автомобиля, прежде чем последовать за ним во двор. И там погоня продолжилась.

“Это было действительно забавно”, – сказала Элейн Майно, которая сняла видео и подтвердила, что индейка не причинила вреда мужчине.

Она добавила, что город сообщает о пяти птицах, бродящих по городу. Таких же резвых и несколько агрессивных.

Администрация города Луисвилл заявила, что к делу был подключен сотрудник по охране дикой природы и что людям следует избегать птиц.

“Мы убедительно просим вас не разбрасывать еду на землю, чтобы покормить птиц или белок, поскольку ею питаются индейки, и это может привлечь их”, – написали городские власти на своей странице в Facebook. “Мы самым серьезным образом просим вас не приближаться к ним и не пытаться прогнать их”.