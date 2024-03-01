Режиссер “Дюны”: вторая часть фильма приезжает в Монреаль на канадскую премьеру

Как говорят в шоу-бизнесе, шоу должно продолжаться.

Американо-французский актер Тимоти Шаламе должен был быть в среду в Монреале на канадской премьере своего нового фильма “Дюна: часть вторая”, но ему пришлось отложить ее из-за болезни.

А вот режиссер фильма, уроженец Квебека, Дени Вильнев, был в нашем городе и был замечен и поприветствован на “золотой ковровой дорожке” в театре Scotiabank в центре Монреаля.

Вильнев рассказал CTV News о продолжении, которое выходит в кинотеатрах 1 марта.

Дюна: Часть Вторая – это впечатляющий научно-фантастический фильм от режиссера Дэнни Вильнева, который является продолжением культового кино Дюна (2021) и становится частью вселенной, основанной на романах Фрэнка Герберта.

Действие фильма разворачивается на безжизненной планете Арракис, где добывается самый ценный в мире ресурс – пряность. Пол, потомок Дома Атридов (играет Тимоти Шаламе), присоединяется к фременам, возглавляемым Стилгаром (изобразил Хавьер Бардем). Его мать, Джессика (Ребекка Фергюсон), тоже присоединяется к ним. Вместе они отправляются на встречу страшному будущему – войне, которая охватит всю империю.

Дюна: Часть Вторая является продолжением фильма и экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта. В течение многих лет книгу пытались экранизировать безуспешно. В 1984 году была выпущена версия Дэвида Линча, но она не получила широкого признания.

В трейлере Дюна 2 представили несколько новых персонажей, которых не было в первой части – Кристофера Вокена, Флоренс Пью и Остина Батлера.

В частности, Вокен сыграл роль падишаха-императора Шаддама IV, Пью – его дочери принцессы Ирулан Коррино, а Батлер – племянника и наследника барона Харконнена Фейда-Раута.