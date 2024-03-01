Пациенты обеспокоены будущим клиники лимфедемы в Монреале

Существует путаница и большое беспокойство по поводу будущего клиники лимфедемы в Медицинском центре Университета Макгилла (MUHC) в Монреале.

Пациенты и адвокаты говорят, что клиника является важной службой, и ее необходимо поддерживать.

Лимфедема – это форма хронического отека, который может возникнуть после лечения рака.

“В Квебеке у 75 000 квебекцев действительно есть лимфедема, вызванная лечением рака”, – сказала директор по стратегической поддержке и коммуникациям Ассоциации лимфедемы Квебека Энн-Мари Жонкас.

Когда лимфатические узлы повреждаются или удаляются во время лечения рака, в организме может скапливаться жидкость, вызывая боль, а иногда и инфекцию.

“У меня это было в основном в локте, где он был настолько опухшим, что болел по ночам”, – сказала пациентка с лимфедемой Виктория Гамильтон.

Примерно через год после окончания лечения рака молочной железы у Гамильтон диагностировали лимфедему. Она сказала, что без квалифицированной помощи, которую она получила в клинике лимфедемы MUHC, она не знает, как бы она справилась с хроническим заболеванием самостоятельно.

“Они лучшие в Канаде”, – сказала она. “Их понимание лимфедемы невероятно”.

Пациенты и адвокаты обеспокоены будущим клиники, которая в настоящее время финансируется благотворительными организациями, такими как Cedars Cancer Foundation.

MUHC хочет, чтобы правительство заплатило, и в феврале клиника была проинформирована о том, что финансирование Cedars закончится 1 апреля.

“Мы рассматриваем возможность объединения ресурсов и опыта программы лечения лимфедемы, чтобы обеспечить наиболее эффективную и качественную медицинскую помощь в рамках имеющихся у нас возможностей. Мы обратимся в министерство позднее”, – говорится в заявлении MUHC.

“Обратиться к министру здравоохранения с просьбой помочь включить лечение лимфедемы в качестве базовой медицинской помощи в бюджет больницы – отличная идея”, – сказал Джонкас. “Это было бы впервые, и мы были бы очень рады этому. Теперь мы должны помочь этим пациентам в переходный период”.

Cedars заявила, что продлит свое финансирование как минимум еще на год, пока MUHC готовит свое предложение.

“На данный момент мы рады продолжить финансирование клиники лимфедемы MUHC с 1 апреля в течение одного года, пока больница, пока MUHC проводит переоценку и рассматривает возможность устойчивого финансирования”, – сказал президент и исполнительный директор Cedars Foundation Джефф Шейми.

В настоящее время существует шестимесячная очередь на поступление в клинику.