“Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед!”

В “Мечте” прошел конкурс чтецов: река поэзии от Крылова до Окуджавы

А помните, как стихотворение, ну, совершенно любое, охарактеризовал Игорь Северянин? Нет? Я напомню:

«Питомец чистых вдохновений

И вешних радостей живых…»

К чему это я? А к тому, что в минувшие выходные в лучшей русской школе Монреаля – «Мечте» – прошел конкурс чтецов. Конкурс, на котором мне посчастливилось побывать. И что я вам хочу заявить совершенно официально: Это Было Великолепно!

Дети, начиная с 5 класса, и заканчивая выпускниками, читали нашу классику! Младшие читали басни Крылова. И не просто читали! Визуализировали, играли голосами и интонациями, расставляя смысловые акценты и донося смысл творений Ивана Андреевича всем слушателям! И это у них получилось просто отлично!

Особенно хочется выделить Катю Старовойтову, Дину Аверченкову, Эрика Нивня, Сашу Блохина, Настю Лещинер и Соню Лазо. Их прочтение было особенно эмоциональным, ярким и невероятно артистичным.

А старшие читали Лермонтова и Тютчева, Пастернака и Цветаеву. Звучали стихи Дементьева и Окуджавы, Евтушенко и Рождественского, унося, лично меня, в какое-то благословенное время отрочества и знакомства с этой вечной и бесконечно актуальной поэзией.

Здесь мне очень понравились Лена Вдович, Ума Короткина и Трой Гомм. Они ученики 7-8 классов. И самые старшие – Даниэлла Пак, Лиза Ляшова, Ксения Иванова, Настя Павлова, Даша Дударенок, Кристина Крикунова и Оскар Гомм. Ребята были очень искренние в своих эмоциях, чувствах, в передаче того, о чем было выбранное ими стихотворение.

И немеловажное: ребята попробовали выступать перед аудиторией, поняли, что значит зримая и незримая поддержка, на себе прочувствовали, как важно уважать и слушать того, кто пытается донести важную информацию, и собственно, еще раз окунулись в вечную поэзию нашиъ любимых классиков.

Очень хочется поблагодарить дирекцию школы и учителей-словесников за организацию такого нужного и важного конкурса. И сказать огромное спасибо всем ребятам, принявшим участие в конкурсе чтецов. Вы- молодцы и я вами очень горжусь!

Помните стихотворение Марины Цветаевой, в котором есть и такие строки:

«Моим стихам, как драгоценным винам

Настанет свой черед.»

Настал, Марина Ивановна! На далеком от России материке, среди даже тех, для кого русский язык не является основным и родным – настал! Настал этот самый черед! И это просто потрясающе!

Что хочется сказать, описав лейтмотив послевкусия? Хочется еще! Хочется продолжения и еще встречи и с поэзией, и с нашими замечательными чтецами – мечтателями!

В добрый час, лучшая русская школа Монреаля и окрестностей! Мечтатели, спасибо за потрясающий день! Жгите, дорогие мои, глаголом сердца людей!