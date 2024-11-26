На этой неделе в Монреале установилась “смешанная” дождливая погода

По данным Канадского агентства по окружающей среде и изменению климата (ECCC), в районе Большого Монреаля ожидается “разнонаправленное” количество осадков.

Во вторник ожидается выпадение снега толщиной от двух до пяти сантиметров, при этом агентство отмечает, что также существует риск ледяного дождя и ливневых дождей без осадков.

“Понижение температуры в Колорадо затронет южный Квебек”, – предупреждает ECCC в специальном прогнозе погоды. “Осадки начнутся в виде снега с риском ледяного дождя в долине Оттавы и к северу от реки Святого Лаврентия”.

К югу от реки, как отмечает департамент, осадки в основном будут выпадать в виде дождя, хотя есть риск ледяного дождя.

“Поскольку точное время прохождения минимума остается неопределенным, это может существенно повлиять на тип и количество выпадающих осадков”, – говорится в сообщении ECCC. “Пожалуйста, скорректируйте свои планы поездок”.

По прогнозам синоптиков, температура во вторник составит максимум шесть градусов по Цельсию и минимум два градуса по Цельсию.

Ожидается, что до конца недели погода будет облачной, возможны шквалы и ливневые дожди.

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