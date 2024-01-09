Гуляем по Монреалю: Часовня Нотр-Дам-де-Бон-Секур (церковь моряков)

Церковь моряков, Нотр-Дам-де-Бон-Секур, украшена подвешенными к сводам деревянными моделями кораблей. На ее стене выведено латинское послание: “Помолитесь за нас, рыбаков, в наш смертный час”.

Строительство исторической достопримечательности Монреаля – церкви Нотр-Дам-де-Бон-Секур – началось в 1655 году. Инициатором этого проекта стала французская монахиня Маргарита Буржуа. Маргарита была основательницей конгрегации Нотр-Дам-де-Монреаль, объединившей колонистов для создания храма, посвященного Пресвятой Деве.

Из Франции Маргарита привезла изваяние Девы Марии Помогающей, установив его на главный алтарь небольшой церкви, которая вскоре стала духовным центром монреальского сообщества.

Прихожане с особым почтением относились к статуе XVI века. Их чувства еще более усилились после пожара, который произошел в 1754 году. Огонь уничтожил церковь, но священная реликвия, к многим удивлением, осталась невредимой среди руин Нотр-Дама.

Церковь была быстро восстановлена и на протяжении десятилетий дорабатывалась и украшалась. В то время все больше переселенцев пересекало Атлантику, и первое, что они видели при входе в гавань, была Нотр-Дам-де-Бон-Секур. Первое, что они делали на суше, – шли поклониться Богу за то, что они остались живыми.

Деревянные модели кораблей, которые сегодня висят под сводами храма, привлекают множество паломников и туристов. Они были созданы местными моряками в благодарность за их безопасное возвращение с моря.

Для подчеркивания особого статуса Нотр-Дам-де-Бон-Секур в качестве церкви-покровителя моряков, епископ Игнас Бурже предложил установить на крыше часовни статую Девы Марии. Стелла Марис («Звезда Моря») приветствует путешественников с открытыми объятиями, защищая их на море.

В небольшом соседнем музее, за храмом, представлены 58 очаровательных диорам. Куклы для этой экспозиции были изготовлены местными монахинями, их родственниками и друзьями в 1940-х годах. В диорамах рассказывается история жизни святой Маргариты Буржуа, начиная от ее рождения и заканчивая смертью. Картины поражают комбинацией наивности и детализации, демонстрируя преданность и почитание этой французской монахине XVII века.