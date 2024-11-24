Монреальский отдел по расследованию поджогов расследует сгоревший автомобиль в Анжу

Отдел полиции Монреаля (SPVM) по расследованию поджогов проводит расследование после того, как в районе Анжу был подожжен автомобиль.

Полиция сообщает, что около 5:45 утра, в службу 911 поступило несколько звонков о возгорании автомобиля на бульваре Жозеф-Рено на бульваре Ив-Прево.

Когда прибыла полиция, монреальские пожарные уже справились с огнем.

“Согласно первой информации, полученной на месте происшествия, подозреваемые использовали горючий газ, который они распылили на автомобиль, а затем подожгли его”, – сказала представитель SPVM Вероник Дюбюк.

Подозреваемые скрылись, прихватив с собой еду, – сказал Дюбюк.

Транспортное средство полностью повреждено, и к счастью, никто не пострадал.

Расследование SPVM продолжается.

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