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Монреальский отдел по расследованию поджогов расследует сгоревший автомобиль в Анжу

Виктория Христова Ноя 24, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Монреальский отдел по расследованию поджогов расследует сгоревший автомобиль в Анжу отключены 1 Views

 Отдел полиции Монреаля (SPVM) по расследованию поджогов проводит расследование после того, как в районе Анжу был подожжен автомобиль.

 

Полиция сообщает, что около 5:45 утра, в службу 911 поступило несколько звонков о возгорании автомобиля на бульваре Жозеф-Рено на бульваре Ив-Прево.

Когда прибыла полиция, монреальские пожарные уже справились с огнем.

“Согласно первой информации, полученной на месте происшествия, подозреваемые использовали горючий газ, который они распылили на автомобиль, а затем подожгли его”, – сказала представитель SPVM Вероник Дюбюк.

Подозреваемые скрылись, прихватив с собой еду, – сказал Дюбюк.

Транспортное средство полностью повреждено, и к счастью, никто не пострадал.

Расследование SPVM продолжается.

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