Монреальский отдел по расследованию поджогов расследует сгоревший автомобиль в Анжу

Полиция сообщает, что около 5:45 утра, в службу 911 поступило несколько звонков о возгорании автомобиля на бульваре Жозеф-Рено на бульваре Ив-Прево.
Когда прибыла полиция, монреальские пожарные уже справились с огнем.
“Согласно первой информации, полученной на месте происшествия, подозреваемые использовали горючий газ, который они распылили на автомобиль, а затем подожгли его”, – сказала представитель SPVM Вероник Дюбюк.
Подозреваемые скрылись, прихватив с собой еду, – сказал Дюбюк.
Транспортное средство полностью повреждено, и к счастью, никто не пострадал.
Расследование SPVM продолжается.
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