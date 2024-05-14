Мужчина обратился за “психологической помощью” после стрельбы в Лонгее

В полночь в службу спасения поступил звонок в службу 911 о выстрелах возле мотеля на бульваре Ташеро.
Вскоре после этого полицейские получили сообщение о стрельбе возле кинотеатра, также расположенного на бульваре Ташеро.
По словам представителя полиции Лонгейля Мелани Мерсилль, снаряд попал в автомобиль возле кинотеатра, но сообщений о пострадавших не поступало.
“Мужчина в возрасте 60 лет был задержан у магазина на бульваре Ташеро в Гринфилд-парке”, – добавляет Мерсилл. “Он был доставлен в больницу для получения психологической помощи”.
На местах, где велась стрельба, по-прежнему установлены периметры безопасности, что позволяет следователям установить события, приведшие к перестрелке.
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