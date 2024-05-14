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Новости Мужчина обратился за “психологической помощью” после стрельбы в Лонгее
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Полиция Лаваля. Фото из архива газеты Девуар.

Мужчина обратился за “психологической помощью” после стрельбы в Лонгее

Степан Артемьевский Май 14, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина обратился за “психологической помощью” после стрельбы в Лонгее отключены 0 Просмотров

За ночь полиция Лонгея (SPAL) провела расследование серии перестрелок в Гринфилд-парке на Южном побережье Монреаля.

 

В полночь в службу спасения поступил звонок в службу 911 о выстрелах возле мотеля на бульваре Ташеро.

Вскоре после этого полицейские получили сообщение о стрельбе возле кинотеатра, также расположенного на бульваре Ташеро.

По словам представителя полиции Лонгейля Мелани Мерсилль, снаряд попал в автомобиль возле кинотеатра, но сообщений о пострадавших не поступало.

“Мужчина в возрасте 60 лет был задержан у магазина на бульваре Ташеро в Гринфилд-парке”, – добавляет Мерсилл. “Он был доставлен в больницу для получения психологической помощи”.

На местах, где велась стрельба, по-прежнему установлены периметры безопасности, что позволяет следователям установить события, приведшие к перестрелке.

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