Мужчина обратился за “психологической помощью” после стрельбы в Лонгее

За ночь полиция Лонгея (SPAL) провела расследование серии перестрелок в Гринфилд-парке на Южном побережье Монреаля.

В полночь в службу спасения поступил звонок в службу 911 о выстрелах возле мотеля на бульваре Ташеро.

Вскоре после этого полицейские получили сообщение о стрельбе возле кинотеатра, также расположенного на бульваре Ташеро.

По словам представителя полиции Лонгейля Мелани Мерсилль, снаряд попал в автомобиль возле кинотеатра, но сообщений о пострадавших не поступало.

“Мужчина в возрасте 60 лет был задержан у магазина на бульваре Ташеро в Гринфилд-парке”, – добавляет Мерсилл. “Он был доставлен в больницу для получения психологической помощи”.

На местах, где велась стрельба, по-прежнему установлены периметры безопасности, что позволяет следователям установить события, приведшие к перестрелке.

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