Новые правила для владельцев собак, планирующих поездку в США

Если вы планируете поездку в Соединенные Штаты со своей собакой, важно знать о новых правилах, которые вступят в силу с 1 августа 2024 года.

Все собаки, въезжающие или возвращающиеся в США, должны соответствовать этим новым требованиям.

Новые правила основаны на местонахождении собаки в течение шести месяцев до въезда в США и месте получения прививки от бешенства (если применимо).

Вот основная информация, предоставленная Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC):

ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ СОБАКАМ С 1 АВГУСТА 2024 ГОДА

1. На момент въезда или возвращения в США собаке должно быть не менее шести месяцев.

2. Собака должна иметь имплантированный микрочип, совместимый с Международной организацией по стандартизации (ISO).

3. Собака должна выглядеть здоровой при прибытии.

Если собака не выглядит здоровой, может потребоваться ее изоляция, ветеринарный осмотр и дополнительное тестирование за счет импортера.

4. Вам необходимо иметь квитанцию из формы CDC для импорта собак.

Эту форму следует заполнить онлайн за 2–10 дней до прибытия. В этой форме необходимо загрузить четкую фотографию собаки, показывающую ее морду и тело.

Собак младше 1 года на момент прибытия необходимо сфотографировать в течение 10 дней с момента прибытия.

5. Вам могут потребоваться дополнительные документы, которые варьируются в зависимости от того, где собака находилась в течение шести месяцев до въезда или возвращения в США, или от того, была ли собака в настоящее время вакцинирована от бешенства в США.