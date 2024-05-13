Новые правила для владельцев собак, планирующих поездку в США

Если вы планируете поездку в Соединенные Штаты со своей собакой, важно знать о новых правилах, которые вступят в силу с 1 августа 2024 года.
Все собаки, въезжающие или возвращающиеся в США, должны соответствовать этим новым требованиям.
Новые правила основаны на местонахождении собаки в течение шести месяцев до въезда в США и месте получения прививки от бешенства (если применимо).
Вот основная информация, предоставленная Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC):
ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ СОБАКАМ С 1 АВГУСТА 2024 ГОДА
1. На момент въезда или возвращения в США собаке должно быть не менее шести месяцев.
2. Собака должна иметь имплантированный микрочип, совместимый с Международной организацией по стандартизации (ISO).
3. Собака должна выглядеть здоровой при прибытии.
Если собака не выглядит здоровой, может потребоваться ее изоляция, ветеринарный осмотр и дополнительное тестирование за счет импортера.
4. Вам необходимо иметь квитанцию из формы CDC для импорта собак.
Эту форму следует заполнить онлайн за 2–10 дней до прибытия. В этой форме необходимо загрузить четкую фотографию собаки, показывающую ее морду и тело.
Собак младше 1 года на момент прибытия необходимо сфотографировать в течение 10 дней с момента прибытия.
5. Вам могут потребоваться дополнительные документы, которые варьируются в зависимости от того, где собака находилась в течение шести месяцев до въезда или возвращения в США, или от того, была ли собака в настоящее время вакцинирована от бешенства в США.
Эти требования распространяются на всех собак, включая служебных собак и собак, рожденных в США.
Собакам, которые не соответствуют всем требованиям для въезда или не имеют точных и действительных форм, будет отказано во въезде в США, и они будут возвращены в страну отправления за счет импортера.
Пожалуйста, убедитесь, что вы внимательно изучили все требования и подготовили все необходимые документы перед поездкой.
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