Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Работники склада Amazon в Лавале вступили в профсоюз
amazon
Узнаваемое лого Амазона.

Работники склада Amazon в Лавале вступили в профсоюз

Виктория Христова Май 14, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Работники склада Amazon в Лавале вступили в профсоюз отключены 0 Просмотров

Работники склада компании Amazon.com Inc. получили право на объединение в профсоюз. По данным Национальной конфедерации профсоюзов (CSN), в пятницу Административный суд по трудовым спорам Квебека удовлетворил их просьбу.

 

Профсоюз заявляет, что 200 работников склада DXT4 стали первыми в Канаде, кто получил разрешение на вступление в профсоюз.

В нем говорится, что компания надеется лучше защитить сотрудников и принять во внимание физические ограничения, которые может выполнить человек.

“Они спрашивают: “Как твоя спина?” – рассказала Кэролайн Сенневилль, президент CSN. И неспроста. “Это действительно быстро меняющаяся среда. Кто-то может перемещать до 300 или даже 400 коробок в час, и некоторые из этих коробок очень тяжелые”. И как после этого может быть спина?

Профсоюз отмечает, что Amazon заявила, что планирует обжаловать это решение.

“Быть членом профсоюза – это не выбор работодателя. Это выбор работников”, – говорит Сенневиль в интервью CTV News. “Это защищено Хартией прав как в Квебеке, так и в Канаде. Таким образом, право на объединение, право на создание профсоюза защищено законом, нравится это работодателю или нет”.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней рабочие проведут свое первое общее собрание, на котором они должны принять конституцию, разработать подзаконные акты, избрать представителей и составить список требований.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*