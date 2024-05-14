Работники склада Amazon в Лавале вступили в профсоюз

Работники склада компании Amazon.com Inc. получили право на объединение в профсоюз. По данным Национальной конфедерации профсоюзов (CSN), в пятницу Административный суд по трудовым спорам Квебека удовлетворил их просьбу.

Профсоюз заявляет, что 200 работников склада DXT4 стали первыми в Канаде, кто получил разрешение на вступление в профсоюз.

В нем говорится, что компания надеется лучше защитить сотрудников и принять во внимание физические ограничения, которые может выполнить человек.

“Они спрашивают: “Как твоя спина?” – рассказала Кэролайн Сенневилль, президент CSN. И неспроста. “Это действительно быстро меняющаяся среда. Кто-то может перемещать до 300 или даже 400 коробок в час, и некоторые из этих коробок очень тяжелые”. И как после этого может быть спина?

Профсоюз отмечает, что Amazon заявила, что планирует обжаловать это решение.

“Быть членом профсоюза – это не выбор работодателя. Это выбор работников”, – говорит Сенневиль в интервью CTV News. “Это защищено Хартией прав как в Квебеке, так и в Канаде. Таким образом, право на объединение, право на создание профсоюза защищено законом, нравится это работодателю или нет”.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней рабочие проведут свое первое общее собрание, на котором они должны принять конституцию, разработать подзаконные акты, избрать представителей и составить список требований.

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