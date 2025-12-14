Педиатрическая клиника Elna Tiny Tots в Кот-Сент-Люк прекратит работу с начала января 2026 года. Об этом сообщается на табличке в клинике, обслуживающей около 20 000 пациентов. Остальные услуги Elna Medical в Décarie Square сохранятся, компания ищет варианты релокации.

«По причинам, не зависящим от нас, операции Tiny Tots Décarie постепенно свернутся с января 2026-го. Мы работаем над переездом, чтобы сохранить качество услуг», — говорится в объявлении. Причины: уход половины врачей за последний год и закон №2 правительства Франсуа Лего (вступает 1 января), который, по резолюции Кот-Сент-Люк, «навязывает нереалистичные цели, угрожает качеству медицины и штрафует врачей».

Закон №2 меняет финансирование GMF (групповых медицинских практик), снижая доходы врачей на 51% в подобных центрах. Клиники Step (21 000 пациентов) предупредили: «77% бюджета — вклады врачей; без них мы закроемся. Пациенты попадут в очередь, а не к новому доктору».

Sant é Kildare (доктор Michael Kalin): «С 1 апреля 2026 закроем множество GMF — модель станет нерентабельной».

(доктор Michael Kalin): «С 1 апреля 2026 закроем множество GMF — модель станет нерентабельной». Clinique Médicale Step (доктора Alicia Lessard и David Rothstein): открыты 7 дней, сотни пациентов ежедневно, быстрая специализация — всё под угрозой. «Мы не ожидали предупреждать пациентов о потере доступа к медицине».

Мэр Кот-Сент-Люк Дэвид Тордjман после единогласной резолюции о отмене закона №2 заявил: «Организую акцию в городе, чтобы привлечь внимание правительства». Врачи ожидают массового оттока специалистов из провинции.

Elna Tiny Tots частично винит финансовые проблемы, усугублённые законом. Правительство Лего обещает «эффективность», но клиники видят угрозу для primary care. В Квебеке, где дефицит врачей хронический, закрытия GMF ударят по семьям, особенно детям. Пациенты призываются к акциям: мэрия готовит протест. Это эхо общеканадских споров о здравоохранении под давлением бюджета.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG