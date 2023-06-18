Парагвайская война или как цивилизованные страны уничтожили опасное для них государство и вырезали народ

Эпизоды из истории человечества, которые люди стараются не вспоминать. Но этот геноцид имел место не так давно, во второй половине 19 века. Не первый, и не последний геноцид.

В мае 1865 года официально началась война Парагвая с Аргентиной – до этого несколько лет шли вялые боевые действия, в ходе которых Аргентина решительно опровергала обвинения Парагвая в негласной агрессии, отрицала участие своих солдат в нападениях на парагвайскую территорию и сама обвиняла парагвайцев в захватах районов Аргентины и ы прочих грехах. Теперь же война началась открыто. Три страны – Аргентина, Бразилия и Уругвай воевали против Парагвая 5 лет под лозунгом освобождения страны от кровавой диктатуры.

Парагвай – на тот момент страна с самым высоким уровнем жизни на континенте, с самыми прогрессивными законами, опередившая остальной мир на сотню лет в политике и в вопросах социального обеспечения, страна с самой развитой индустрией… – Парагвай был полностью уничтожен.

Первые полтора года сопротивлялся Парагвай вторжению успешно. Достаточно вспомнить битву при Курупайти (22 сентября 1866 года) – 5 тысяч парагвайцев против 20 тысяч аргентинцев и бразильцев. Потери – 8-10 тысяч убитых аргентинцев и бразильцев, на 23 убитых парагвайца (23 парагвайца на десяти тысяч солдат противника). И таких сражений было много. Но против лома нет приема.

И начался геноцид. При захвате госпиталя в Пиребуей бразильцы заперли двери и окна и сожгли не менее 600 раненых парагвайских солдат. В сражении при Акоста Ню, где город от нашествия варваров удерживали дети и подростки, были убиты около 4 тысяч детей (теперь день сражения считается в Парагвае Днём защиты детей).

Парагваю помогали добровольцы из разных стран, оказал помощь и президент Линкольн, распорядившись о поставке лучшего вооружения, существующего в мире в то время (впервые в истории пулемёты были использованы именно в Парагвае – восемь первых пулемётов были поставлены ВМС Парагвая и установлены на катерах. Один из них был захвачен аргентинцами, на основе его местными умельцами был разработан новый пулемёт).

Президент Парагвая Солано Лопес был убит в рукопашном бою, когда он, прижатый к реке, с саблей в руке, повёл горстку сотрудников президентского аппарата – от министров до охранников и поваров, в последнюю атаку.

До уничтожения в стране успешно строился строй, который многие называют утопическим социализмом. Плюсы и минусы господствующей политической системы, другая тема. Но вот, 80% населения страны вырезано. До полутора миллионов человек (иногда эту цифру отрицают, мол, погибли «всего-то» один миллион 200 тысяч парагвайцев. Иногда называют цифру до 2 миллионов убитых во время этого геноцида. В живых остались 20 тысяч мужчин и 200 тысяч женщин. Но “освободители” вернули эмигрантов – тех, кто уехал из Парагвая после того, как тот начал борьбу против коррупции и жёстко преследовал воров и мошенников. Треть территории была отторгнута и аннексирована Аргентиной.

Забытая война, забытый геноцид…

Смотрим: