Население Канады превысило 40 млн человек

Численность населения Канады превысила 40 млн человек, согласно данным Статистического управления Канады.

Численность населения Канады превысила 40 млн человек, согласно данным Статистического управления Канады.

Отметка в 40 млн была достигнута 16 июня. Отмечается, что в 2022 году население Канады выросло на 1 млн человек, в основном за счет миграции.

В настоящее время темпы прироста населения составляют 2,7% в год — самый высокий уровень с 1957 года, периода «бэби-бума». Матти Семятицкий, директор Института инфраструктуры и профессор кафедры географии и планирования Университета Торонто отметил, что хотя такой прирост показывает привлекательность Канады для мигрантов, он порождает определенные проблемы, в частности, с жильем.

«Мы находимся в кризисе. Мы не строим достаточно единиц по всей стране, особенно на доступном уровне», — отметил он, подчеркнув, что Канаде необходимо срочно строить больше жилья.

В Статистическом управлении Канады сообщили, что при сохранении имеющихся тенденций население страны достигнет 50 млн к 2043 году.