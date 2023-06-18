Компания Maserati выпустила крутую спецверсию для GranTurismo 2024 года

Исполнение Launch Edition отличается уникальным стилем, а также двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 542 л.с. В США новинка появится уже этим летом.

Компания Maserati сообщала, что приготовила для североамериканского авторынка специальное издание GranTurismo под названием PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition.

Спецверсия, которая появится у дилеров в Канаде и США этим летом, базируется на топовой модели GranTurismo Trofeo и отличается голубовато-серым экстерьером Grigio Lamiera Matte. Такой автомобиль оснастили черными колесами с акцентами Corse Red, а также логотипом 75-летия в центре. Дополняют образ шильдик Corse Red и такие же тематические акценты на вентиляционных отверстиях.

Подробностей об интерьере не так много. В салоне новинки есть двухцветные сиденья из перфорированной кожи с шевронными акцентами, красной контрастной строчкой и вышивка с логотипом 75-летия на подголовниках. К ним присоединяются 12,2-дюймовая виртуальная приборка, 12,3-дюймовая мультимедиа и дополнительный 8,8-дюймовый дисплей.

Оснащается специальный GranTurismo 3,0-литровым двигателем Nettuno V6 с двойным турбонаддувом мощностью 542 л.с. С такой силовой установкой полноприводное купе до сотни разгоняется за 3,3 секунды, а его максимальная скорость достигает отметки в 320 км/ч.

В Северную Америку поступит всего 50 единиц, хотя на данный момент о ценах ничего не сообщается. Стандартный GranTurismo Trofeo стоит от 205 000 долларов.