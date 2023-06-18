Рефинансирование ипотечных кредитов могло бы помочь тем, кто “остро нуждается” в облегчении долгового бремени.

Канадцы, борющиеся с долгами и растущими расходами на ипотеку на фоне более высоких процентных ставок, возможно, захотят рассмотреть возможность рефинансирования своего кредита на фоне возможности дополнительного повышения ставок Банком Канады, предполагает один эксперт.

Канадцы, борющиеся с долгами и растущими расходами на ипотеку на фоне более высоких процентных ставок, возможно, захотят рассмотреть возможность рефинансирования своего кредита на фоне возможности дополнительного повышения ставок Банком Канады, предполагает один эксперт.

В то время как рефинансирование ипотеки может быть источником простоты и быстрого облегчения, доступ к этой стратегии может подойти не всем в зависимости от стоимости их дома и сопутствующих расходов, согласно Rates.ca эксперт по ипотеке и недвижимости Виктор Тран.

Тран рассказывает Global News, что рефинансирование – это, по сути, “переделка” ипотеки, которая может изменить процентную ставку домовладельца и амортизацию, позволяя кому-то получить доступ к капиталу, накопленному в их собственности, за небольшие деньги.

Привлечение средств, которые вы вложили в собственный капитал вашего дома, может помочь профинансировать ремонт, сделать инвестиции или даже помочь члену семьи внести первоначальный взнос за собственный дом, но Тран говорит, что основное применение рефинансирования на современном рынке, скорее всего, заключается в консолидации долга.

Рефинансирование позволяет частному лицу объединить разрозненные формы долга — не только ипотеку, но и автокредит, кредитную линию или непогашенный остаток по кредитной карте — и объединить их в одну единовременную сумму с единой ставкой и платежом.

Этот процесс также может привести к тому, что кто—то уменьшит общий размер своих ежемесячных платежей за счет увеличения срока амортизации – периода времени, в течение которого выплачивается кредит.

“Рефинансирование всего в один платеж может значительно упростить чью-то жизнь”, – говорит Тран.

Рационализация и консолидация долга с единой процентной ставкой может быть особенно полезна на фоне растущей стоимости заимствований в Канаде, добавляет он.

Банк Канады завершил свою паузу в повышении процентных ставок на прошлой неделе повышением на четверть процентного пункта, доведя учетную ставку до 4,75 процента. Это оказывает непосредственное влияние на долги с плавающими ставками, такие как ипотека с переменной процентной ставкой и большинство кредитных карт и кредитных линий на приобретение жилья (HELOC), а также на любого домовладельца, продлевающего свою ипотеку с фиксированной процентной ставкой.

Банк Канады, возможно, тоже еще не закончил, и некоторые наблюдатели, такие как CIBC, ожидают очередного повышения ставки где-то этим летом.

Тран говорит, что с учетом текущей неопределенности в отношении процентных ставок сейчас “абсолютно” подходящее время для рассмотрения вопроса о рефинансировании, если повышение ставок на сегодняшний день усилило давление на вашу семью, а еще одно повышение угрожает подорвать ваши финансы.

В преддверии июньского повышения ставки, Rates.ca данные показывают, что канадцы уже подумывали о рефинансировании.

Котировки рефинансирования на сайте-компараторе выросли на 17% в годовом исчислении в прошлом месяце, согласно Rates.ca данные.

Тран предупреждает, что не все домохозяйства — или даже сами дома — подходят для рефинансирования.

Поскольку рефинансирование предполагает изъятие части собственного капитала, накопленного в вашем доме, недвижимость, которая, возможно, потеряла стоимость в результате корректировки цен на жилье, связанной с повышением процентных ставок за последний год, может не иметь большого дополнительного капитала для использования.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация. (CMHC) сообщила в отчете, опубликованном в конце мая, что активность по рефинансированию снизилась на 32,2% в годовом исчислении во второй половине 2022 года; корпорация Crown указала, что падение стоимости жилья способствовало этому снижению.

Тран говорит, что в зависимости от того, когда и где они приобрели свой дом — и от того, наблюдалось ли на этом рынке повышение или снижение цен на жилье, — рефинансирование может оказаться “правильным решением” не для всех владельцев.

“Это действительно зависит от того, сколько собственного капитала они накопили в доме”, – говорит он.

Для тех, кто заинтересован в рефинансировании, Тран говорит, что первый шаг – это поговорить напрямую с вашим существующим ипотечным агентом или текущим кредитором, чтобы узнать, какие варианты рефинансирования открыты для вас.

Он отмечает, что процесс рефинансирования может сопровождаться штрафными санкциями за нарушение условий вашей существующей ипотеки, но некоторые кредиторы предложат льготы, которые освобождают от этих сборов, если вы рефинансируете у них.

Тран говорит, что для тех, кто рефинансировал по более низкой ставке, взятой несколько лет назад, кредитор часто предлагает “смешанный” продукт, который сочетает первоначальную процентную ставку с сегодняшними ставками. Хотя это, скорее всего, будет означать, что в конечном итоге вы получите более высокую ставку по ипотеке, чем раньше, это может стать значительным улучшением по сравнению с некоторыми видами долгов с высокими процентами, такими как кредитные карты, если кто-то консолидируется, говорит он.

Независимо от того, расторгнете ли вы свою существующую ипотеку и начнете все заново с новым кредитором или останетесь в своем первоначальном учреждении, вы все равно будете переквалифицированы на получение нового кредита в зависимости от вашего текущего финансового положения. По словам Тран, для некоторых людей, например, для тех, кто столкнулся с потерей работы в прошлом году, это может означать невозможность пройти квалификацию у кредитора категории А и необходимость обратиться к альтернативному ипотечному рынку.

Рефинансирование также сопряжено с комиссиями, о которых следует знать, которые напоминают затраты на закрытие сделки по покупке недвижимости.

Домовладельцу нужно будет снова заплатить за оценку своей собственности, хотя иногда эти расходы могут быть покрыты кредитором или брокером в зависимости от их политики, отмечает Тран. В противном случае, по его словам, ожидайте, что заплатите за это около 300 долларов.

Юристы также должны будут оформить новую ипотеку на право собственности, что добавит к процессу еще несколько сотен долларов, говорит Тран.

По его словам, домовладельцам, испытывающим стресс, следует принять во внимание первоначальные взносы и сокращение или увеличение платежей в течение срока действия кредита, прежде чем приступать к рефинансированию.

“Если вы остро нуждаетесь в сокращении своих ежемесячных платежей и хотите по-прежнему иметь крышу над головой… это может быть лучшим вариантом для вас”.

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