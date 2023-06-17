С Днем Рождения, Прима “Ленкома”!

Сегодня День Рождения празднует замечательная артистка, яркая киноактриса, бессменная и блестящая Прима театра «Ленком Марка Захарова», любимая Александра Марковна Захарова!

Сегодня День Рождения празднует замечательная артистка, яркая киноактриса, бессменная и блестящая Прима театра «Ленком Марка Захарова», любимая Александра Марковна Захарова!

Дорогая Александра! Без Вас Свифту не построить дом! Вы точно знаете формулу Любви! Вы наделены всеми возможными талантами, кроме криминального, что великолепно доказали всем! Мы точно знаем, что Вам под силу убить Дракона! И Вы никогда не станете заложницей вранья, подлости и мерзости!

Только из Ваших уст всегда звучит самая настоящая поминальная молитва по тем гениям Ленкома, которые сегодня успешно забыты и вычеркнуты! И только Вам под силу, живя в стае с серыми волками, остаться человеком! Да, Вы – тонкая штучка. Тонкая, ранимая, изящная, хрупкая натура!

Вам под силу пойти Ва-Банк, воспарив над суетой дней, словно Чайка! Вы не только Принцесса! Вы – Графиня и даже Императрица! Вы уже давно оставили следы не только на песке, но и в душах и сердцах всех, любящих и ценящих настоящее высококлассное искусство! И только Вам под силу посадить и вырастить Вишневый сад любви, честности, преданности, нравственности, справедливости и неподкупности!

В этот замечательный летний день мы желаем Вам оставаться той, которую любят и ценят поклонники настоящего театрального искусства, не изменять тем принципам и постулатам, которые были заложены в Вас родителями и дорогими Вам людьми! Но суметь среди волков все же стать вожаком, сделав дикую стаю благородным прайдом!

От имени нашей редакции искренне поздравляем Вас с Вашим Новым, и очень верим, успешным Годом! Берегите себя! Восхищаемся Вами и Вашим талантом!