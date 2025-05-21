Оползень в Вентворт-Норде изолировал около 50 жителей и привёл к травме водителя

Около 50 жителей оказались в изоляции после небольшого оползня, который повредил водопропускную трубу и образовал огромную яму на дороге на улице дю Домен в Вентворт-Норде. Инцидент произошёл в ночь с воскресенья на понедельник в регионе Лорантиды, Квебек.

По словам директора службы гражданской безопасности региона Жана Бразо, причиной оползня стали проливные дожди, прошедшие в выходные. В результате происшествия на проезжей части образовалась яма размером примерно четыре на четыре метра и глубиной около трёх метров.

В момент происшествия автомобиль с женщиной-водителем упал в образовавшуюся яму. Пострадавшая была доставлена в больницу с лёгкими травмами.

Местные власти оценивают ситуацию и работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить доступ к изолированному району. Жителям рекомендовано соблюдать осторожность и следить за дальнейшими сообщениями служб экстренного реагирования.

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