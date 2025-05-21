Университет Макгилла приостанавливает программы по музыкальному образованию: студенты обеспокоены

В официальном заявлении представители университета отметили, что пересмотр необходим для оценки актуальности и качества учебных курсов, а также для возможного обновления содержания программ в соответствии с современными требованиями музыкального образования. Однако сроки завершения проверки и возобновления набора пока не называются.
Студенты и выпускники выражают тревогу по поводу неопределённости будущего музыкального образования в университете. Некоторые опасаются, что пауза может привести к окончательному закрытию этих направлений, что негативно скажется на подготовке будущих преподавателей музыки и развитии культурной среды в регионе.
Администрация университета обещает держать студентов в курсе дальнейших решений и подчёркивает, что все обязательства перед уже обучающимися на программах будут выполнены в полном объёме.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.